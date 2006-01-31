  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۷

بازي دوگانه مسكو :

توافق ما صرفا روي اطلاع بود نه ارجاع / هرگونه اقدام شوراي امنيت بايد حداكثر تا مارس به تاخير بيفتد!

توافق ما صرفا روي اطلاع بود نه ارجاع / هرگونه اقدام شوراي امنيت بايد حداكثر تا مارس به تاخير بيفتد!

روسيه تاكيد كرد كه پنج عضو دائم شوراي امنيت در نشست لندن توافق كردند كه اين شورا از نتايج نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي صرفا مطلع شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ميخائيل ترويانسكي معاون سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه تصريح كرد كه توافق لندن صرفا بر اطلاع شوراي امنيت از نتايج نشست فوق العاده شوراي حكام آژانس در وين كه 2 و 3 فوريه (13 و 14 بهمن) برگزار مي شود، تاكيد كرده است.

درعين حال ميخائيل ترويانسكي گفت : توافق لندن بر به تعويق انداختن هرگونه تحرك احتمالي(شوراي امنيت)  حداكثر تا ماه مارس يعني برگزاري نشست جديد شوراي حكام تصريح مي كند.

مسئله اي كه مي تواند نشان از علاقه مسكو به تحت فشار قرار دادن ايران براي پذيرش شتابزده طرح روسيه و ايجاد يك وابستگي دراز مدت و بين المللي از سوي تهران در حوزه انرژي باشد.

فرانس پرس اعلام كرد كه مسكو و پكن تاكنون با ارجاع ايران به شوراي امنيت مخالف هستند و از موضع ايران در اين زمينه حمايت مي كنند.

از سويي اينترفكس اعلام كرد كه روسيه توافق لندن مبني بر اينكه شوراي امنيت تا ماه مارس هيچ اقدامي درباره ايران انجام ندهد را رضايت بخش خوانده است.

خبرگزاري فرانسه در اين باره اعلام كرد كه  دستگاه ديپلماسي روسيه امروز تلاش كرد تا توافقنامه ميان پنج عضو دائم شوراي امنيت براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت را كم اهميت تلقي كند.

کد مطلب 284975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها