آمانو به دیدار شمخانی رفت/ جزئیات برنامه مدیرکل آژانس در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به تهران سفر کرده است.

آمانو صبح امروز به دیدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رفت تا ماموریت خود در راستای تسهیل موارد مورد اختلاف در وین را به انجام رساند.

روز گذشته دفتر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای به تشریح اهداف سفر آمانو به تهران پرداخت.

بر اساس بیانیه منتشره دفتر «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، وی برای بحث و بررسی پیرامون همکاری های آژانس و تهران و نیز در راستای مسائل مرتبط با توافق هسته ای میان کشورهای ۱+۵ با ایران با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: آمانو در سفر خود به ایران قرار است پنجشنبه با رئیس جمهور ایران و برخی مسئولان ارشد این کشور دیدار و گفتگو نماید. انتظار می رود محور اصلی مذاکرات طرفین پرداختن به همکاری های جاری میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران و نحوه تسریع حل و فصل تمامی مسائل مهم مرتبط با برنامه هسته ای ایران از قبیل شفاف سازی در «پی ام دی» باشد.

بر اساس این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش ماهانه خود در مورد روند اجرای توافق هسته‌ای موقت ایران و گروه ۱+۵ را منتشر کرد. آژانس در گزارش خود تائید کرده است که تهران به مفاد توافق موقتی که در سال ۲۰۱۳ در شهر ژنو سوئیس به دست آمد، پایبند بوده است.