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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۱۷

معاون امور بين‌الملل شوراي عالي‌ امنيت ملي در جمع خبرنگاران :

به اروپا گفتيم كه تحقيقات هسته ‌اي غيرقابل ‌اغماض است/ پيش داوري درباره چگونگي پيگيري فعاليت هاي هسته ‌اي ايران عجولا‌نه است

به اروپا گفتيم كه تحقيقات هسته ‌اي غيرقابل ‌اغماض است/ پيش داوري درباره چگونگي پيگيري فعاليت هاي هسته ‌اي ايران عجولا‌نه است

وعيدي معاون امور بين‌الملل شوراي عالي‌ امنيت ملي با اشاره به مذاكرات روز گذشته ايران و سه كشور اروپايي گفت: به آنها اعلام شد كه تحقيقات و توسعه هسته ‌اي به عنوان حق انكارناپذير ايران، غيرقابل ‌اغماض است و اين موضوع هيچ ‌ارتباطي با ادامه تعليق داوطلبانه توليد صنعتي سوخت نطنز ندارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جواد وعيدي در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با سه كشور اروپايي اظهار داشت: طرف ايراني در اين ديدار بر چند موضوع تاكيد كرد، نخست آنكه همچنان مسير ادامه مذاكرات سازنده‌، معقول و زماندار از طرف ايران باز است و البته زمينه ‌ساز چنين فرصتي پيگيري فعاليت هاي صلح آميز ايران در چارچوب آژانس و باز بودن مسير ديپلماسي است.

معاون امور بين ‌الملل شوراي عالي ‌امنيت ملي‌ اضافه كرد : مسئله دوم كه در اين ديدار بررسي شد اين بود كه طرف ايراني بر اين نكته تاكيد كرد كه تحقيقات و توسعه هسته ‌اي به عنوان حق انكار ناپذير ايران، غير قابل ‌اغماض است و اين موضوع هيچ ‌ارتباطي با ادامه تعليق داوطلبانه توليد صنعتي سوخت نطنز ندارد.

مسئله ديگري كه توسط مقامات ايراني اعلام شده است را وعيدي اينگونه عنوان كرد : طرف ايراني تاكيد كرد كه همچنان به همكاري خود با آژانس ادامه مي ‌دهد و مانند گذشته قصد ادامه همكاري فعال ، مستمر و مطابق با مقررات بين‌المللي را با آژانس دارد.

وي تاكيد كرد : ايران برنامه واقع بينانه چگونگي ادامه همكاري خود با آژانس‌ ، ادامه فعاليت هاي صلح آميز و نيز تداوم مذاكرات سازنده جدي و زماندار با اروپا را به طور كامل تشريح كرد.

وعيدي تصريح كرد: در اين مذاكرات طرف اروپايي به دقت مواضع طرف ايراني را گوش داد و مقرر گرديد توضيحات ما در ابعاد مختلف اين موضوع - براي باز نگه داشتن مسير ديپلماسي - به وزيران اروپايي منتقل شود.

وي در پايان افزود: هرگونه ‌پيش داوري درباره چگونگي پيگيري فعاليت هاي هسته ‌اي ايران عجولا‌نه است‌ و ما نيز منتظر هستيم با توجه به توضيحات واقع بينانه‌، صريح و صادقانه طرف ايراني مبني بر تلا‌ش براي حفظ مسير گفتگو ، تعامل و در نهايت باز نگه داشتن مسير ديپلماسي در چارچوب شفاف سازي به نتيجه مطلوب برسد .

کد مطلب 284978

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