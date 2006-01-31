به گزارش خبرگزاري "مهر"، جواد وعيدي در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با سه كشور اروپايي اظهار داشت: طرف ايراني در اين ديدار بر چند موضوع تاكيد كرد، نخست آنكه همچنان مسير ادامه مذاكرات سازنده‌، معقول و زماندار از طرف ايران باز است و البته زمينه ‌ساز چنين فرصتي پيگيري فعاليت هاي صلح آميز ايران در چارچوب آژانس و باز بودن مسير ديپلماسي است.

معاون امور بين ‌الملل شوراي عالي ‌امنيت ملي‌ اضافه كرد : مسئله دوم كه در اين ديدار بررسي شد اين بود كه طرف ايراني بر اين نكته تاكيد كرد كه تحقيقات و توسعه هسته ‌اي به عنوان حق انكار ناپذير ايران، غير قابل ‌اغماض است و اين موضوع هيچ ‌ارتباطي با ادامه تعليق داوطلبانه توليد صنعتي سوخت نطنز ندارد.

مسئله ديگري كه توسط مقامات ايراني اعلام شده است را وعيدي اينگونه عنوان كرد : طرف ايراني تاكيد كرد كه همچنان به همكاري خود با آژانس ادامه مي ‌دهد و مانند گذشته قصد ادامه همكاري فعال ، مستمر و مطابق با مقررات بين‌المللي را با آژانس دارد.

وي تاكيد كرد : ايران برنامه واقع بينانه چگونگي ادامه همكاري خود با آژانس‌ ، ادامه فعاليت هاي صلح آميز و نيز تداوم مذاكرات سازنده جدي و زماندار با اروپا را به طور كامل تشريح كرد.

وعيدي تصريح كرد: در اين مذاكرات طرف اروپايي به دقت مواضع طرف ايراني را گوش داد و مقرر گرديد توضيحات ما در ابعاد مختلف اين موضوع - براي باز نگه داشتن مسير ديپلماسي - به وزيران اروپايي منتقل شود.