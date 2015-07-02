۴۲ واحد شهرکهای صنعتی لرستان در تملک بانکها قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی واحدهای مشکل دار استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲ واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان در تملک بانکها قرار دارند.
وی ادامه داد: از مجموع ۷۴ واحد صنعتی در تملک بانکها ۴۲ واحد در شهرکهای صنعتی لرستان مستقر هستند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان ادامه داد: در مجموع ۶۰ درصد واحدهای تملک شده از سوی بانکهای استان در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان مستقر هستند.
محمدی با بیان اینکه بیش از ۱۵ هکتار از زمینهای شهرکهای صنعتی لرستان در تملک بانکها قرار دارد گفت: همچنین پنج هکتار سوله های موجود در شهرکهای صنعتی لرستان در تملک بانکها قرار دارند.
وی انرژی معطل مانده با تملک این واحدهای صنعتی از سوی بانکهای لرستان را ۱۰۰ هزار متر مکعب آب، هشت مگاوات برق و ... است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با بیان اینکه در صورت تعیین تکلیف این واحدهای در تملک بانکهای استان بیش از ۸۵۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم در استان ایجاد خواهد شد.
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