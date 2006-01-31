دستاوردهاي دهه فجر را براي نسل سوم بازگو كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين رحماني نماينده ولي فقيه و رياست سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي طي سخناني با تبيين اثرات قيام حسيني بر حركت توفنده انقلاب اسلامي ايران در دو بخش علل و عوامل پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) بويژه نقش محوري دين و مردم در پيروزي انقلاب و همچنين رهبري بي بديل امام امت (س) و تبعيت مردم از ايشان، مسايل انقلاب اسلامي را تحليل كردند.

رحماني ضمن تبريك فرا رسيدن دهه مبارك فجر و پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: همانند سنوات گذشته بايد تحقق اسلام و عينيت پيدا كردن اسلام را كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تجلي مي كند، همه ساله گرامي بداريم و از تقارن دهه مبارك فجر با ماه محرم ماه خون قيام و پيروزي خون بر شمشير نيز در سال جاري نهايت استفاده را بايد داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: دهه فجر را بايد با تمام قدرت و وجودمان زنده نگه داشته و دستاوردهاي آن را براي نسل سوم بازگو كنيم و هم مراسم عزاي حسيني برپا كنيم همچنين همه ائمه جمعه و جماعت - مبلغين - روحانيون - سازمانهاي فرهنگي موجود همه رسانه هاي جمعي اعم از تصويري، صوتي و نوشتاري بايد روزشمار انقلاب و حوادث برجسته انقلاب و فداكاري اين ملت رشيد را با آن افرادي كه در دوران انقلاب تحت سخت ترين شكنجه ها و ناگواري قرار گرفتند و عوامل پيروزي انقلاب، از وحدت امت و رهبري امت و فداكاري ملت رشيد ايران را براي جوانان امروز تشريح كنند.