انتصاب سرپرست معاونت اموراقتصاد وتوسعه منطقه ای استانداری کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، در حکم استاندار کردستان خطاب به حسین فیروزی آمده است: با توجه به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری کردستان منصوب می شوید.

در ادامه زاهدی اهم ماموریت ها و وظایف معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری را به شرح زیر ابلاغ کرد؛

نظارات، هماهنگی و راهبردی برنامه ریزی استان در چارچوب توسعه کردستان، نظارت بر انطباق فعالیت های اقتصادی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی و منطقه ای، نظارت، مطالعه، بررسی، هماهنگی و ارائه برنامه های امور اشتغال و سرمایه گذاری در قالب سند توسعه اشتغال استان در راستای سیاست های کلان کشور، نظارت، بررسی و شناسایی امکانات موجود استان در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور توسعه و پیشبرد برنامه های استان، مطالعه و بررسی های لازم به منظور شناخت ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه اقتصادی و تولیدی استان به منظور تحقق اهداف اقتصادی و تولیدی در چارچوب اصول کلی توسعه اقتصادی کشور و توسعه منطقه ای، بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و ایجاد زمینه تشویق سرمایه گذاری در امور اشتغال زا، انجام فعالیت های مختلف در زمینه تصمیم گیری، تصویب ، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی توسعه استان و نظارت و ایجاد تعامل همه جانبه با دستگاههای اجرایی مرتبط برای سرعت بخشیدن به توسعه متوازن از جمله وظایف معاون جدید استاندار کردستان عنوان شده است.

استاندار کردستان در پایان آوره است: امید است با اتکال به خداوند بزرگ و رعایت اصول قانون مداری و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محول موفق و موید باشید.