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۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان:

۱۸۴ کاندید احتمالی در مجلس شورای اسلامی گلستان شرکت می کنند

۱۸۴ کاندید احتمالی در مجلس شورای اسلامی گلستان شرکت می کنند

گرگان- معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه ۱۸۴ کاندید احتمالی در مجلس شورای اسلامی گلستان شرکت می کنند، گفت: بالغ بر ۲۰ نفر برای انتخابات خبرگان رهبری اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارزگلستان، اظهار کرد: نگاه مقام معظم رهبری و سران قوا بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات  است چرا که امنیت ملی ما را دوام می بخشد.

وی در خصوص گردهمایی احزاب سیاسی گلستان افزود: به صورت جزیره ایی با حزب های اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل جلسه هایی برگزار شده است.

بسیاری از احزاب سیاسی گلستان شناسنامه دار نیستند

طهماسبی با بیان اینکه بسیاری از احزاب سیاسی گلستان شناسنامه دار نیستند، تصریح کرد: نمی دانم چرا احزاب سیاسی از این موضوع استقبال خوبی نکردند اما توصیه می کنم قبل از برگزاری انتخابات امسال مجوز قانونی خود را دریافت کنند.

طهماسبی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر ۹۰ سخنران کشوری به گلستان سفر کرده است و با تعامل و هم افزایی گروه های سیاسی مشکلی به وجود نیامده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان در پاسخ به دستگیری یکی از مسئولین اجرایی گلستان گفت: از سوی دستگاه های قضایی مصاحبه ایی در این خصوص نشده است.

وی توضیح داد: این اتهام به مسئول استانی گلستان نیست و مسئول یک NGO اقتصادی است و مسئولین مالیاتی کشور به دلیل فرار مالیاتی شکایتی داشته اند و فعلا بازداشت موقت است.

طهماسبی در خصوص وضعیت مطبوعات گلستان افزود: در خصوص بیمه خبرنگاران و خبرگزاری ها پیگیری خواهم کرد و تا به نتیجه نرسم دست از پیگیری ها نخواهم کشید.

 

کد مطلب 2849928

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