"پاي پياده" يك سريال پربازيگر و پرلوكيشن است / "پاي پياده" در جستجوي هويت جوانان است

نمايي از سريال تلويزيوني " پاي پياده " / ساخته اصغر توسلي

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در يكي از لوكيشن هاي سريال "پاي پياده" مهمان اين گروه شديم. مكاني خارج از تهران و در ابتداي جاده ورامين و محل، فيلم برداري قاليشويي گلستان است. عصر يكي از روزهاي سرد زمستان، مهمان بچه هاي سريال "پاي پياده" شديم، آن روز قرار بود حاج محمود با گوشت نذري بروبچه هاي قاليشويي را مهمان كند. بابك نوري، محمد كاسبي، عنايت الله بخشي و دو بازيگر جوان سريال "پاي پياده" ، فربد احمد جود و رسول سليميان هم حضور داشتند.

به گفته فروزان جلالي (منشي صحنه) قرار است، سكانس لانگ شات حيات و بعد، ورود حاجي به خانه را تصوير بگيرند. جلالي اضافه مي كند : حاج محمود كه نقش آن را محمد كاسبي بازي مي كند، به قاليشويي مي آيد و براي بچه ها، گوشت نذري آورده است، اين جمع دوستان كه در اثر ورود حاجي ايجاد مي شود، مد نظر است.

اصغر توسلي (كارگردان) ديرتر به جمع گروه "پاي پياده" مي پيوندد، و همانطور كه گروه در حال تهيه و تدارك حيات بزرگ خارج از قاليشويي براي ضبط هستند، چند نفر ديگر گوشت نذري را آماده كرده اند كه براي تأييد، به كارگردان نشان مي دهند.

در اين فرصت تا ضبط اين سكانس آغاز نشده، با "اصغر توسلي" صحبت مي كنم . او مي گويد: پاي پياده قصه دو تا پسر نوجوان دست كه پاي پياده راه مي افتند و براي يافتن هويت خودشان و همه نا دانسته هايشان جستجو مي كنند و...

"اصغر توسلي" درادامه درباره استفاده از بازيگران تازه كار "پاي پياده "، مي گويد : البته "امير" و "داود" قبلا تجربه بازيگري داشته اند و حالا شما هم در داستان، شاهد تغيير و تحولات آنها خواهيد بود. اين دو پسر، در بدو به تهران، تمام داشته هايشان به سرقت مي رود. به اضافه آدرس و نشاني اي كه بايد پيدا كنند. آنها توسط پيرمرد و دختر و نوه اش به يك قاليشويي راه پيدا مي كنند. بعد در يك نان فانتزي فروشي مشغول كار مي شوند. از آنجا به تهران مي روند و بعد، مدتي در كانون اصلاح و تربيت زندگي مي كنند و...

توسلي اضافه مي كند : ما به بهانه بچه ها در شهر مي گرديم و به مشكلات و معضلات جوان مي پردازيم . در اين مراحل بچه ها به يافته هايي تازه مي رسند كه آن يافته ها باعث مي شود دو تا نوجوان شهرستاني كه يكي از آنها در نان فروشي كار مي كرده و ديگري فقط شاگرد محصل بوده و فقط مسير مدرسه و خانه را بلد بوده است، يكباره با مسائل جديدي آشنا شوند كه در طول قصه، از اين دو نفر، دو تا آدم آب ديده و محكم و خودساخته ساخته مي شود.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، كارگردان "اين يك دادگاه نيست" و "اين سه نفر" ، در باره همزماني پخش و ضبط "پاي پياده" مي گويد : خوشبختانه يا متاسفانه اين سريال، كار بسيار شلوغ، يعني هم پربازيگر و هم پرلوكيشن است، از طرفي ما قرار نبود هم توليد داشته باشيم و هم پخش، قرار بود كار تمام شود، مونتاژ شود و بعد پخش سريال آغاز شود، ولي ماه گذشته به ما اعلام شد كه كار بايد از اول دي ماه پخش شود و اجبارا توليد كار در شرايط تعجيل صورت گرفت و يك مقداري هم مجبور شديم همزمان با قصه پيش برويم، يعني نمي توانيم رج بزنيم، مثلا اين طور بود كه مكانهايي كه در قاليشويي بوديم تا قسمت 4، 6 و 20 كار داشتيم، ولي به علت اينكه بايد قصه ها به پخش برسد، همين مكان را به چند قسمت تقسيم كرديم، تا زمان را از دست ندهيم.

كارگردان سريال "پاي پياده " در پاسخ به پرسش "چرا اينقدر عجله؟" مي گويد : عجله هم بد نيست. ما مثلا اگر قرار بود در طول 6 ماه كار مي كرديم، همان 6 ماه كار داريم. فقط تأخيري كه رخ داده ، اين است كه ما مي توانستيم اين مكان را تمام كنيم و به سراغ مكان ديگري برويم، اما الان مجبوريم در 3 نوبت سراغ اين لوكيشن بيائيم و اين كمي كار برنامه ريزي ما را مشكل مي كندِ ولي در بقيه مسائلِ همه چيز بر طبق برنامه ريزي جلو مي رود.

توسلي در پاسخ به اينكه چقدر مجبور شديد متن پاي پياده را دست كاري كنيد؟ مي گويد : اصلا دست كاري نكرديم، متن همان است كه از اول بود و ميزان تغييرات هم همان تغييراتي است كه در ابتدا هم مي دانستيم تغيير خواهد كرد، فقط شرايط پخش باعث شد به دليل وجود لوكيشن هاي مختلف تغييراتي كوچك در متن بدهيم. مثلا درهمين مكان يك سري بازيگران مشغول كارند. مثل عبدالله كه نقش افغاني را دارد، شهرام پسر جوان قصه ماست. صادق كه حساب دار خانه است و حاج محمود كه مدير قاليشويي است و...

نمايي از سريال تلويزيوني " پاي پياده " / ساخته اصغر توسلي

بعد از سريال "اين 3 نفر"، اصغر توسلي در طي دو سال گذشته يك كار 90 دقيقه اي براي رسانه ها داشت، يك كار مستند داستاني به نام "آن مرد آمد" را براي وزارت ارشاد ساخت كه در باره راههاي درست درمان اعتياد است و خودش هم به آن علاقه دارد.

همانطور كه گروه در حال ضبط بودند، فربد احمدجو بازيگر نقش امير از بازي مقابل دوربين اصغر توسلي مي گويد : او 19 ساله است و پشت كنكوري است و قرار است همين رشته بازيگري را ادامه دهد. اصليت اش اصفهاني است و در سريال "پاي پياده" هم نقش نوجوان اصفهاني را دارد، فربد احمدجو در سريال "تفنگ سرپر" و فيلم "فرش باد" هم بازي كرده است و دوست دارد مقابل دوربين بهرام بيضايي و ناصر تقوايي هم قرار بگيرد. او خودش هم معتقد است كه دارد تجربه مي كند تا ببيند در كداميك موفق تر است.

از فربد احمدجو مي پرسم كه دوست دارد در بازيگري به ستاره تبديل شود يا نه؟ او مي گويد همانقدر كه دوست دارم، همانقدر هم ترس دارم. او بازي خسرو شكيبايي، پرويز پرستويي و عزت الله انتظامي را دوست دارد. رسول سليميان هم همانطور.

او هم تجربه چند بازي را داشته است و اكنون ايفاگر نقش "داود" در "پاي پياده" است. وقتي آنها مقابل دوربين اصغر توسلي قرار مي گيرند، با "رضا ابوفاضلي"، برنامه ريز كار صحبت مي كنم. او مي گويد : اين كار به دليل تعداد لوكيشن ها و تعداد بازيگران زيادي كه دارد، كمي برنامه ريزي اش دشوار تر است، اما خوشبختانه ما با هيچ مشكلي مواجه نشديم.

نمايي از سريال تلويزيوني " پاي پياده " / ساخته اصغر توسلي

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، رضا ابوفاضلي تعداد سكانس "پاي پياده" را 878 سكانس اعلام مي كند و مي گويد: چيزي حدود 170 لوكيشن هم داريم كه با 120 بازيگر و 1000 دقيقه برنامه، آنها را به شيوه اي تنظيم كرديم كه در طول كار با مشكل مواجه نشويم.

در پايان، " سپيده كامراني"، مدير روابط عمومي "پاي پياده"، اضافه مي كند كه اكنون فيلمبرداري اين سريال مراحل پاياني خود را سپري مي كند كه احتمالا تا 15 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت.

اكنون گروه "پاي پياده" در حال فيملبرداري سكانسهايي در خيابان هاي تهران هستند.