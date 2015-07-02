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۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

در این هفته؛

۱۴۷۲ تن كالا در بورس كالای منطقه آزاد انزلی معامله شد

۱۴۷۲ تن كالا در بورس كالای منطقه آزاد انزلی معامله شد

انزلی- تالار بورس كالای منطقه آزاد انزلی در معاملات هفتگی منتهی به دهم تيرماه، شاهد معامله ۱۴۷۲ تن كالا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد انزلی، ارزش اين حجم كالای معامله شده در بورس كالای منطقه آزاد انزلی كه از محصولات شيميايی مجتمع‌های پتروشيمی كشور بوده، در حدود ۴۵ ميليارد و ۵۶۰ ميليون ریال است.

در معاملات هفتگی این هفته بورس کالای منطقه آزاد انزلی ۴۲۰ تن اوره توليدی پتروشيمی های كرمانشاه و شیراز به ارزش بیش از ۳ ميليارد و ۹۹۱ ميليون ریال، ۱۰۳۲ تن استايرن پتروشيمي پارس با قيمت افزون بر ۴۱ میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال و ۲۰ تن اسید ترفتالیک تولید شده در پتروشيمی شهید تندگویان به ارزش ۴۴۰ ميليون ریال توسط شركت‌ها خريد و فروش شد.

سازمان منطقه آزاد انزلی از صاحبان صنايع و توليد كنندگان فعال در گيلان برای بهره‌ گيری از مزايا، معافيت‌ها و تسهيلات اين منطقه به منظور تأمين مطمئن، كم هزينه‌تر و بدون واسطه مواد اوليه از طريق تالار اختصاصی بورس كالای منطقه دعوت می كند.

کد مطلب 2849956

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