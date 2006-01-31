  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۲

پنجشنبه 13بهمن ماه ؛

يادواره شهدا در فرهنگسراي خانواده برگزار مي شود

«يادواره شهدا» همزمان با ايام گراميداشت دهه فجر و عاشوراي حسيني در فرهنگسراي خانواده برگزار مي شود.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، فرهنگسراي خانواده با همكاري حوزه 148عارفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اقدام به برگزاري« يادواره شهدا» نموده است.

در اين يادواره كه با حضور خانواده هاي معظم شهدا و به مناسبت تقارن بزرگداشت دهه فجر و ايام سوگواري سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) برگزار مي شود، دكتر ميرلوحي و آقاي شاهاني به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

بر اساس اين گزارش، تواشيح خواني توسط گروه ليلة القدر و اجراي نمايش انقلاب از ديگر برنامه هاي اين يادواره عنوان شده است.

در حاشيه يادواره شهدا، نمايشگاهي با عنوان « از حماسه حسيني تا حماسه خميني » بر پا خواهد شد كه صحنه هايي از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و عاشورا را با استفاده از عكس و ماكت به تصوير مي كشد.

« يادواره شهدا» در روز پنجشنبه 13بهمن از ساعت 14الي 17 در فرهنگسراي خانواده واقع در نارمك- ميدان هلال احمر- خيابان گلستان- ضلع شمال شرقي بوستان فدك برگزار خواهد شد.

کد خبر 284998

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها