يادواره شهدا در فرهنگسراي خانواده برگزار مي شود

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، فرهنگسراي خانواده با همكاري حوزه 148عارفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اقدام به برگزاري« يادواره شهدا» نموده است.

در اين يادواره كه با حضور خانواده هاي معظم شهدا و به مناسبت تقارن بزرگداشت دهه فجر و ايام سوگواري سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) برگزار مي شود، دكتر ميرلوحي و آقاي شاهاني به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

بر اساس اين گزارش، تواشيح خواني توسط گروه ليلة القدر و اجراي نمايش انقلاب از ديگر برنامه هاي اين يادواره عنوان شده است.

در حاشيه يادواره شهدا، نمايشگاهي با عنوان « از حماسه حسيني تا حماسه خميني » بر پا خواهد شد كه صحنه هايي از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و عاشورا را با استفاده از عكس و ماكت به تصوير مي كشد.

« يادواره شهدا» در روز پنجشنبه 13بهمن از ساعت 14الي 17 در فرهنگسراي خانواده واقع در نارمك- ميدان هلال احمر- خيابان گلستان- ضلع شمال شرقي بوستان فدك برگزار خواهد شد.