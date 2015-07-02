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۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۶

دیدار برگشت تیم ملی فوتبال با گوام در این کشور برگزار می شود

دیدار برگشت تیم ملی فوتبال با گوام در این کشور برگزار می شود

مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال ایران از برگزاری دیدار برگشت با تیم ملی گوام در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  افشین پیروانی در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال درباره سرانجام مکان برگزاری دیدار برگشت ایران برابر گوام اظهار کرد: پیشتر فدراسیون فوتبال گوام درخواست کرده بود هر دو بازیش برابر ایران در کشورمان برگزار شود اما در ایمیلی که امروز توسط فدراسیون فوتبال این کشور ارسال شد آنها اعلام کردند که به خاطر قوانین فیفا امکان برگزاری هر دو بازی رفت و برگشت برابر ایران در تهران وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین با توجه به این شرایط تیم ملی باید در گوام دیدار برگشت خود را برابر این تیم برگزار کند.

کد مطلب 2850000

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