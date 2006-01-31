رئيس جمهور با مردم همه شهرستان هاي استان بوشهر ديدار خواهد داشت// شاهد حضوري باشكوه از بوشهري هاي خونگرم خواهيم بود

علي زينبي معاون سياسي استانداري بوشهر و رئيس ستاد استقبال از رئيس جمهور در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در آستانه سفر رئيس جمهور به اين استان گفت : براي آماده سازي مقدمات سفر رئيس جمهور 6 كميته مانند كميته هاي اطلاع رساني، پشتيباني و امنيتي در استانداري تشكيل شده كه مسائل مختلف سفر رئيس جمهور را طي دو روز گذشته مورد بررسي قرار داده اند.

وي افزود : در جلسه شوراي اداري استان بوشهر كه روز گذشته در استانداري برگزار شد نيز برنامه هاي سفر رئيس جمهور مرور شد و كميته ها گزارشات خود را ارئه دادند كه علي رغم محدود بودن امكانات در استان محرومي همچون بوشهر، مشكلات حل و فصل شده است.

معاون سياسي استانداري بوشهر تصريح كرد : از صبح امروز نيز با قطعي شدن سفر، اطلاع رساني به مردم را آغاز كرده ايم كه قطعا شاهد حضوري باشكوه از بوشهري هاي خونگرم در استقبال از رئيس جمهور خواهيم بود.

رئيس ستاد استقبال از رئيس جمهور اظهار داشت : علي رغم كم بودن فرصت براي آماده سازي مقدمات، كارها به بهترين نحو انجام شده است به گونه اي كه حتي خود دوستان نهاد رياست جمهوري نيز از اين سرعت عمل ابراز تعجب مي كردند.

زينبي با اشاره به اينكه رئيس جمهور در طول سفر به استان بوشهر كه از صبح فردا آغاز خواهد شد، با مردم همه 9 شهرستان اين استان ديدار خواهد داشت، گفت : ائمه جمعه و فرمانداران، مشكلات شهرهاي خود را همزمان با سفر رئيس جمهور منعكس خواهند كرد.

معاون سياسي استانداري در پايان تاكيد كرد : با تشكيل جلساتي، 90 درصد پيش مصوبات براي تشكيل جلسه هيات دولت در بوشهر آماده شده است.