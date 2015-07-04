دوچرخه سواران کرمانشاه در لیگ قهرمانی کوهستان رکاب می‌ زنند

افشین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمرینات رکاب زنان برای حضور در لیگ کشور با قدرت در حال پیگیری است و بنا داریم امسال در لیگ دسته یک جاده کورسی و نیز لیگ قهرمانی کوهستان با اقتدار ظاهر شویم.
سرمربی تیم دوچرخه سواری کرمانشاه سیزدهم تیر ماه سال جاری را زمان از سرگیری مسابقات لیگ دسته یک عنوان کرد و افزود: در بخش کورس، تیم استان با ترکیب ۷ بزرگسال و تیم کوهستان با شرکت ۵ رکابزن در رقابتها حضور می یابند.
قبادی جاده بیستون و اسلام آباد غرب را مکان تمرینات رکاب زنان کرمانشاهی برای آمادهسازی برای حضور شایسته در لیگ کشور و افتخارآفرینی در این عرصه بیان و اظهار کرد: متاسفانه حتی یک تکه زمین آسفالت گرد یک کیلومتری برای تمرین نداریم.
وی احداث پیست استاندارد و در خور شأن جوانان کرمانشاه را ضروری ترین درخواست علاقمندان این رشته دانست و گفت: در دهکده المپیک یک تکه زمین آسفالت برای تمرین لحاظ شده اما با توجه به بعد مسافت و نیاز به طی روند نامهنگاری و اتلاف وقت جهت استفاده از آن، ترجیح دادیم از جادههای اطراف شهر استفاده کنیم.
قبادی وضعیت نابه سامان هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه و عدم برخورداری از حداقل امکانات برای تمرین را ناشی از دید تک بعدی مدیر کل ورزش و جوانان استان نسبت به حوزه ورزش دانست و گفت: تا زمانی که دید مسئول ارشد به سمت ورزش خاصی باشد وضع همین است.
وی پیرامون روند برگزاری مسابقات لیگ دسته یک گفت: این مسابقات در دو مرحله با شرکت ۸ تیم مدعی از سرار کشور انجام میشود و طی مسافت جاده ۱۵۰ کیلومتری در مدت زمان معین از شرکت کنندگان انتظار میرود.
سرمربی تیم دوچرخه سواری کرمانشاه در ادامه افزود: لیگ قهرمانی کوهستان نیز در ۴ مرحله تعریف شده که تاکنون دو مرحله اجرا شده و به یاری پروردگار در دو مرحله باقی مانده تیم استان حرفی برای گفتن خواهد داشت.
قبادی آمادگی جسمانی رکابزنان جهت حضور در عرصه لیگ را مناسب و مطلوب عنوان کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود پیست مناسب برای دوچرخهسواران در برنامه استعدادیابی نیز ناکام ماندیم و نتیجه مطلوبی نگرفتیم.
سرمربی تیم دوچرخه سواری کرمانشاه دوچرخه سواری را از ورزش های مورد علاقه تمام اقشار و گروه های سنی یاد کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ رکابزن حرفه ای در استان فعالیت می کنند.
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