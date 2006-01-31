در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به تمامي تعليقات داوطلبانه پايان خواهيم داد

حميد رضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اجماع نرسيدن كشورهاي آمريكا، فرانسه، انگليس، چين،روسيه و آلمان در نشست لندن مبني برفرستادن پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت ملي گفت : با شرايط موجود، پرونده هسته اي ايران در اسفند ماه نيز به شوراي امنيت نخواهد رفت ، زيرا در اين صورت فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت نگراني كشورهاي غربي بيشتر از گذشته خواهد شد.

حاج بابايي افزود: كشورهاي اروپايي و آزانس بين المللي انرژي اتمي بايد با احتياط لازم در خصوص پرونده هسته اي ايران گام بردارند، چرا كه فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ، آژانس بين المللي انرژي اتمي را از اعتبار خواهد انداخت.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان تصريح كرد: اگر پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود، جمهوري اسلامي ايران تمام تعليقات داوطلبانه خود را از سرخواهد گرفت كه اين امر نيز از لحاظ اقتصادي و سياسي به ضرر كشورهاي غربي خواهد بود.