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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۳۳

حاجي بابايي در گفت وگو با "مهر" :

در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به تمامي تعليقات داوطلبانه پايان خواهيم داد

در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به تمامي تعليقات داوطلبانه پايان خواهيم داد

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نشست روز گذشته لندن مبني بر نحوه برخورد با پرونده هسته اي ايران گفت : فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت بيشتر به ضرر كشورهاي درخواست كننده خواهد بود.

حميد رضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اجماع  نرسيدن كشورهاي آمريكا، فرانسه، انگليس، چين،روسيه و آلمان در نشست لندن مبني برفرستادن پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت ملي گفت : با شرايط موجود، پرونده هسته اي ايران در اسفند ماه نيز به شوراي امنيت نخواهد رفت ، زيرا در اين صورت  فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت نگراني كشورهاي غربي بيشتر از گذشته خواهد شد.

حاج بابايي افزود: كشورهاي اروپايي و آزانس بين المللي انرژي اتمي بايد با احتياط لازم در خصوص پرونده هسته اي ايران گام بردارند، چرا كه فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ، آژانس بين المللي انرژي اتمي را از اعتبار خواهد انداخت.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان تصريح كرد: اگر پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود، جمهوري اسلامي ايران تمام تعليقات داوطلبانه خود را از سرخواهد گرفت كه اين امر نيز از لحاظ اقتصادي و سياسي به ضرر كشورهاي غربي خواهد بود. 

کد مطلب 285005

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