ضرورت حفاظت از منابع آبی و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایمان لو عصر پنج شنبه در نشست خبری مشترک مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای آب و فاضلاب شهری، روستایی استان آذربایجان شرقی که در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای این استان برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد این شرکت، اولویت مهم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی را حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب دانست و افزود: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به عنوان متولی تامین و توزیع آب بهداشتی و جمع آوری و دفع بهداشتی پساب های خانگی در جهت دست یابی به اهداف خود که تامین رضایت مشتری در رأس آن ها قرار گرفته، سعی دارد با بهره گیری صحیح از کارکنان پویا و پر تلاش، خدمات شایسته ای را به مشتریان و مشترکین در استان ارائه کنند.

وی در همین راستا ضمن تشریح عملکرد توسعه، اصلاح شبکه و واگذاری انشعاب آب و فاضلاب سال ۹۳ ادامه داد: با توجه به ازدیاد جمعیت در چند دهه اخیر، رشد و گسترش شهرهای استان و فرسودگی، قدمت شبکه های توزیع آب سبب شده است در زمینه اصلاح و بازسازی و توسعه شبکه آب اقدامات اساسی صورت گرفته، و در طول سال جاری نیز پروژه های اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب در استان به صورت فعال بوده، و به طول ۳۶۱ کیلومتر اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در ادامه با اشاره به پروژه مسکن مهر ابراز داشت: شرکت آب و فاضلاب استان در راستای اهداف طرح ملی مسکن مهر فعالیت خود را جهت ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در ۳۸ شهر استان با تعداد ۸۵ پروژه شروع نموده و در ۳۶ شهر استان عملیات آبرسانی را به طور کامل به اتمام رسانده، و بقیه شهرها را نیز در دست اجرا دارد.

ایمانلو هم چنین گفت: این شرکت تا کنون تعداد ۴۰ هزار و۲۰۰ فقره انشعاب آب و ۲۸ هزار و ۲۸ فقره انشعاب فاضلاب واگذار و نصب کرده است.

وی در ادامه کل طول لوله گذاری آب برای پروژه های مسکن مهررا ۳۱۲ کیلومتر، طول لوله گذاری فاضلاب در شهرهای دارای تاسیسات فاضلاب را ۲۴۵ کیلومتر اعلام نمود و افزود: افزایش ظرفیت مخازن استان به منظور تامین آب واحدهای مسکن مهر ۴۹۵۵۰ متر مکعب پیش بینی شده، و متوسط کل عملیات بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در همین راستا ادامه داد: عملیات دیگری از قبیل حفر چاه و ایستگاه های پمپاژ به ظرفیت ۸۹۰ لیتر در ثانیه در حال اجراست.

ایمان لو در ادامه با اشاره به آمار جمعیت تحت پوشش آب شهری باجمعیت ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار نفری، ۵۸ شهر، یک میلیون و ۷۶ هزار و ۵۶۲ فقره انشعابات آب و ۳۷۶حلقه چاه آب، قنات و چشمه گفت: درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری۱۰۰ درصد است.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در جهت تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی مورد نیاز شهروندان، جمع آوری، دفع و تصفیه بهداشتی فاضلاب های خانگی در صدد است تا خدمات مطلوبی را به شهروندان عرضه کند.

ایمان لو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در پایان ضمن اشاره به اهمیت تصفیه خانه های فاضلاب شهری گفت: با توجه به اهمیت تصفیه خانه های فاضلاب در فرآیند و دفع بهداشتی فاضلاب، گندزدایی و بازگرداندن آب های آلوده حاصل از پساب های شهری به صورت تصفیه شده و بهداشتی برای استفاده مجدد در بخش های کشاورزی و صنعت؛ ایجاد و احداث تصفیه خانه ها در اولویت قرارگرفته است.

وی در این راستا ادامه داد: افزون بر ایم که تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای تبریز، مدول اول و دوم مراغه، میانه، مرند، عجب شیر، اهر، جلفا، سراب و بستان آباد به بهره برداری رسیده، و تصفیه خانه فاضلاب شهر بناب در صورت تامین اعتبار لازم به زودی به بهره برداری خواهد رسید؛ احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای آذرشهر، ملکان، هریس، هشترود و شهر جدید سهند در حال انجام بوده، و با توجه به سیاستگذاری صحیح و بهره گیری از توان، استعداد پرسنلی از مشاورین داخلی و خارجی نیز استفاده و از سیستم های روز دنیا در طراحی تصفیه خانه های تازه احداث بهره گیری شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در همین راستا ادامه داد: به طوری که برای اولین باردر سطح کشور تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای مراغه و بناب بر اساس سیستم جدید تصفیه خانه فاضلاب(به نام سیستم SBR )که دارای مزیت های همچون راندمان بالا و پایین بودن هزینه سرانه نسبت به سایر روش های معمولی احداث شده اند.

وی در این راستا اضافه کرد: در راستای سالم سازی و حفظ محیط زیست سالانه بیش از ۸۹ میلیون متر مکعب فاضلاب استان توسط تصفیه خانه فاضلاب فعال در استان تصفیه می شود.