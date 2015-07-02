آژانس بدون ملاحظه قدرتها نقش خود را ایفا کند/ تبعیض را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: همکاری شفاف ایران با آژانس یکی از نمونه های طولانی بوده و برای آژانس ثابت شده که اتهامات واهی در خصوص انحراف فعالیت های هسته ای ایران بی اساس بوده است.

ریس جمهور تاکید کرد: اثبات عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران طی ۱۲ سال همکاری نزدیک با آژانس، بهترین قضاوت برای افکار عمومی جهان است.

رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه «ایران همانند سایر کشورهای عضو پادمان باید از حقوق کامل خود بهره مند شود و هیچ تبعیضی در این زمینه نباید وجود داشته باشد»، افزود: ایران همچنان آماده است تحت پادمان و مقررات موجود به چارچوبی منصفانه برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در مدت مشخص برسد.

روحانی تصریح کرد: آژانس باید در جایگاه فنی و حقوقی و بدون ملاحظه نظرات قدرتها نقش شایسته خود را در این مقطع که مذاکرات با ۱+۵ به مراحل پایانی نزدیک می شود، ایفا کند.

رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه در گذشته نیز در چند مورد مهم، همکاری ایران با آژانس به حل مساله و رفع ابهام ها انجامید، تاکید کرد: در رابطه با برخی مسایل مورد ابهام، اگر اراده لازم در دو طرف وجود داشته باشد و برخی مسایل غیرفنی دخالت داده نشود، کاملا و ظرف مدت کوتاهی قابل حل است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار با تقدیر از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران گفت: در پی بازرسی های گذشته همواره اعلام کرده ایم که فعالیت های هسته ای ایران هیچگونه انحرافی به سمت مقاصد نظامی نداشته و همچنین ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده است.

یوکیو آمانو با اشاره به مذاکرات سازنده خود با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تصریح کرد: معتقدم با احترام متقابل و همکاری نزدیک همه مسایل قابل حل است و امیدوارم که گزارش آژانس بعد از این سفر به موفقیت روند مذاکرات کمک کند.