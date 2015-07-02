بایدمسیر صادرات غیرنفتی راهمواركرد/ واگذاری طرحهای عمرانی به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی پنجشنبه شب در ضیافت افطار با استانداران و معاونین وزرا با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دو سالگی آغاز بكار دولت تدبیر و امید گفت: دولت در شرایطی كار خود را آغاز كرد كه با انبوهی از تعهدات و بدهی مواجه بود و شاهد معضلات متعددی در بخش اقتصاد از جمله ركود، تورم، ناپایداری و عدم آرامش در بازار بودیم. هنوز هم معضلات فراوانی باقی مانده كه حل و فصل آنها به زمان زیادی نیاز دارد.

رییس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده طی حدود ۲ سال گذشته و قدردانی از تلاش تمام مسئولان دستگاه‌های مختلف، گفت: خوشحالیم که با لطف خدا توانستیم امید و آرامشی در جامعه بوجود بیاوریم و مردم باوجود ادعای اقلیتی خاص، احساس آرامش و امید به آینده می‌كنند.

روحانی گفت: بخش زیادی از فرصت دولت صرف حل و فصل معضلات و مشكلاتی است كه از گذشته به این دولت به ارث رسیده و امیدواریم بتوانیم شرایطی به وجود بیاوریم كه فشار بر مردم كمتر شود.

رییس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به حل و فصل موضوع هسته‌ای بر مبنای اصول مشخص شده، گفت: البته حل و فصل به این معنا نیست كه پس از آن همه مشكلات برطرف خواهد شد، بلكه ده‌ها مشكل دیگر وجود دارد كه باید در مسیر رفع آنها نیز تلاش كنیم و حل و فصل موضوع هسته‌ای صرفاً مسیر را برای حركت و تلاش اصلی دولت به منظور رفع مشكلات كشور هموارتر می‌كند.

روحانی تصریح كرد: با وحدت، همدلی و فداكاری، مشكلات موجود قابل حل و فصل است و حمایت‌های مقام معظم رهبری، پشتوانه دولت در این مسیر می‌باشد.

رییس جمهور گفت: در صورت توافق و یا عدم توافق باید یكسری كارها، حتماً مد نظر بوده و انجام شود و این كارها بر عهده همه مسئولان است كه البته تصمیم‌گیری‌های اصلی در این خصوص اتخاذ شده و ما باید آنها را اجرایی و عملیاتی كنیم. یكی از این كارها واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی با شرایط آسان و قانونی به مردم است. انجام این كار هم اشتغال ایجاد می‌كند و هم آن طرح‌ها در زمان معقولی تكمیل و به بهره‌برداری می‌رسند.

روحانی رفع مشكل بدهكاران بانكی به خاطر شرایط نابسامان اقتصادی را مورد تأكید قرار داد و گفت: برخی از بدهكاران بانكی در شرایط نامناسب اقتصادی كشور و وضعیت بین‌المللی به این بدهی‌ها مبتلا شدند و باید راهی یافت تا مسایل آنها با بانك‌ها حل و فصل شود.

رییس جمهور گفت: امسال درآمد دولت نسبت به مصوب بودجه فاصله زیادی دارد بنابراین باید هم در زمینه اجرایی تا جایی كه امكان دارد صرفه‌جویی شود و از آن مهم‌تر اینكه در این شرایط رونق را با استفاده از پتانسیل بخش غیر دولتی ایجاد كنیم.

روحانی اضافه كرد: باید مسیر صادرات غیرنفتی را هموار كرد و در این زمینه استان‌ها و مناطق آزاد می‌توانند فعال شوند. همه تلاش ما باید این باشد تا امسال، تحركی در بخش غیردولتی ایجاد كنیم. از سوی دیگر باید شرایط را هموار كنیم تا سرمایه‌های خارجی را جذب كرده و مسیر رونق اقتصادی را هموار سازیم.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تبریك میلاد امام حسن مجتبی(ع) با بیان اینكه زندگی همه ائمه هدی(ع) برای همه ما درس، راه و راهنمایی است، اظهار داشت: زندگی امام حسن(ع) به ما نشان می‌دهد كه اگر مسئولی وظیفه‌ای را احساس كرد ولو اینكه در شرایطی كه اگر آن مسئولیت را انجام دهد، با مشكلات و زخم زبان توأم می‌شود، نباید در انجام آن وظیفه تردید كند.

روحانی گفت: امام مجتبی(ع) در شرایط حساس تاریخی امانت مسلمین را بر عهده گرفتند كه امت اسلامی دچار انشقاق، افتراق و فاصله بود و تصمیم‌گیری در چنین مقطعی بسیار سخت است. البته برخی تصور می‌كنند تصمیم‌گیری برای شهادت سخت است، اما بی‌تردید تصمیم‌گیری برای صلح، سخت‌تر از تصمیم‌گیری برای جنگ است و آمادگی برای نثار آبرو مهم‌تر از نثار جان و خون در راه خدا است.

رییس جمهور گفت: امام حسن(ع) تصمیمی گرفتند كه مقام معظم رهبری از آن به عنوان نرمش قهرمانانه یاد كردند. زمانی كه امام مجتبی(ع) تصمیم‌ به صلح می‌گیرند یكی از یاران امام علی(ع) پیش ایشان آمد و گفت: ای كاش من مرده بودم و این منظره را نمی‌دیدم و امام در پاسخ وی گفت وقتی دیدم اكثریت مردم این را می‌خواهند نخواستم چیزی كه مردم نمی‌خواهند بر آنها تحمیل شود.

روحانی تصریح كرد: امام حسن(ع) می‌خواهند به ما یاد بدهند كه باید به مصلحت امت و خواست مردم و جامعه توجه كرد و به نفع امت و جامعه اسلامی تصمیم گرفت.

رییس جمهور گفت: امام حسن(ع) كار بسیار بزرگی انجام دادند و در شرایطی كه امت اسلامی می‌توانست مضمحل شده و خونریزی ادامه پیدا كند یك تصمیم بسیار مهم برای امت اسلامی اتخاذ كردند، به رغم همه سختی‌هایی كه این تصمیم برای ایشان داشت.

روحانی اظهار داشت: شجاعت در مراحل و مقاطع مختلف و در برابر شرایط گوناگون تاریخی معنای خاص خود را دارد و امام مجتبی(ع) آن تصمیم سخت را اتخاذ كردند و ما هم باید راه و مسیر امام مجتبی را دنبال كنیم.

در پایان این مراسم استانداران و معاونین وزرا، نماز مغرب و عشا را به امامت حجت الاسلام و المسلمین روحانی اقامه و روزه خود را همراه با وی افطار كردند.