هشدار ليبي و ونزوئلا به پيامدهاي منفي ارجاع ايران به شوراي امنيت بر بازارهاي جهاني نفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، فتحي عمر بن شتوان وزير انرژي ليبي در حاشيه نشست اوپك امروز در پاسخ به اين سوال كه ارجاع ايران چه تاثيري خواهد داشت ؟ اظهارداشت كه "تاثير بسيار بزرگي خواهد داشت ".



رافائل راميرز وزير انرژي ونزوئلا نيز ضمن موافقت با اظهارات همتاي ليبيايي خود هشدار داد كه "اگر فشار روي ايران ادامه يابد، بهاي نفت افزايش بيشتري خواهد داشت . "



اين اظهاراتي زماني بيان مي شود كه پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان روز گذشته با برگزاري نشستي در لندن توافق كردند كه آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي امنيت را در جريان نتايج نشست روز پنج شنبه قرار دهد و شوراي امنيت تا ماه مارس كه محمد البرادعي مدير كل آژانس گزارش خود درباره ايران گزارش خواهد كرد ، منتظر بماند .



ادموند دائوكرو مدير كل اوپك درباره اثرات احتمال ارجاع مسئله هسته اي ايران روي بهاي نفت بيان داشت كه كسي نمي تواند واقعا پيش بيني كند كه اين مسئله چه تاثيري روي بهاي نفت خواهد داشت .



وزير انرژي ليبي همچنين خاطرنشان كرد:" علت افزايش اخير بهاي نفت خام به خاطر مشكلاتي در رابطه با ايران ، نيجريه و عراق بوده تا شرايط خاص در بازار نفت."



نشست وزراي نفت اوپك امروز در وين بر گزار خواهد شد .



ايران و ونزوئلا خواهان كاهش ميزان توليد نفت اوپك هستند، اما برخي از كشورها اعلام كردند كه در نشست امروز تصميمي در مورد تغيير ميزان سقف توليد نفت كنوني اوپك حاصل نخواهدشد .