حمله نظامي عليه ايران موجب اتحاد و همبستگي مردم اين كشور مي شود/ هرگونه اقدام نظامي عليه ايران اشتباه محض است

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه صلح " كارنگي اندومنت" carnegie endowment در تحليلي نوشت : ايران كارازسرگيري غني سازي اورانيوم را آغاز كرده و مذاكرات با سه كشور اروپايي بي نتيجه باقي مانده و بحران روز به روز بيشتر مي شود. حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا آمريكا - يا اسرائيل- يك گزينه نظامي دارند؟

"جوزف سيرينجنه " نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند : همان دانشمنداني كه گزينه حمله نظامي به عراق را پيشنهاد دادند حالا هم بر طبل و سندان مي كوبند كه در مورد ايران هم چنين حمله اي صورت گيرد.

نويسنده مي افزايد كه " هيچ نيازي به حمله نظامي نيست. اين كشور به مدت پنج تا ده سال از فرايند غني سازي دور بوده است، اما يك حمله نظامي به ايران و تاسيسات تبديل اورانيوم آن در اصفهان موجب اتحاد دوباره مردم مي شود و موقعيت آمريكا در عراق را به خطر مي اندازد.بالاخره يك حمله نظامي برنامه هسته اي ايران را به تاخير نمي اندازد، بلكه به آن سرعت هم مي بخشد. در اين باره مي توان به حمله نظامي اسرائيل به عراق در سال 1981 اشاره كرد."

سيرينجنه يادآوري مي كند كه پس از حمله اسرائيل به راكتور عراق در 7 ژوئن سال 1981 كه در آن هواپيماهاي اف. شانزده و اف. پانزده مورد استفاده قرار گرفت، دولت رونالد ريگان گفت:" دولت آمريكا حمله هوايي اسرائيل به راكتور عراقي را محكوم مي كند. " در پي اين بيانيه كشورهاي ديگر نيز با آن همراه شدند،اما اسرائيل از حمله خود دفاع كرد و اعلام كردكه اين راكتور براي توليد بمب هاي اتمي بوده و هدف آنها نيز اسرائيل بوده است."البته اين گفته اسرائيليها در مورد عراق درست بود. صدام حسين مي خواست از اين راكتور براي ساخت بمب هسته اي استفاده كند.

به گزارش مهر، سايت كارنگي در بخش ديگري از تحليل خود آورده است كه اين برنامه موجب شد تا برنامه هاي عراق با سرعت بيشتري ادامه پيدا كند.آنچنانكه " قادر حمزه" يكي ازمقامات عراقي گفت:" اسرائيل اشتباه كرده است."

به عقيده نويسنده اين حمله باعث شد تا صدام حسين انرژي تازه اي بگيرد و به ساخت سانتريفوژهاي گازي بپردازد.

حمزه در اين باره گفت:" ما در ابتداي كار خود 500 نيرو داشتيم، اما در حال حاضرپس از حمله اسرائيل 7 هزار نفر در اين زمينه فعاليت دارند."

موسسه صلح كارنگي خاطر نشان مي كند كه اسرائيل در حمله نظامي خود شكست خورده بود و اين مسئله بيشتر موجب بي آبرويي اسرائيل شد.

به گزارش مهر، كارنگي در بخش پاياني تحليل خود آورده است كه" امروز در مورد ايران بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه گزينه اقدام نظامي تهديد مناسبي براي ايران محسوب مي شود، اما درسهايي كه از شكست حمله نظامي اسرائيل به راكتورعراق گرفته شده نشان مي دهد كه اين اقدام مناسبي نيست."