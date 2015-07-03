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۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۶:۳۳

کشته شدن ۶ نیروی حافظ صلح سازمان ملل در مالی

کشته شدن ۶ نیروی حافظ صلح سازمان ملل در مالی

هیئت حافظ صلح سازمان ملل در مالی اعلام کرد ۶ نفر از نیروهای این سازمان در جریان حمله شبه نظامیان به کاروان آنها در شمالی مالی کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هیئت سازمان ملل افزود: نیروهای کمکی به و بالگرد به منطقه درگیری فرستاده است. در همین راستا «منجی الحامدی» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و رئیس هیئت حفظ صلح سازمان ملل گفت باید مسئولان این جنایت مشخص و در اسرع وقت تحویل مراجع قضایی شوند.

در همین حال یکی از نظامیان نیروهای حافظ صلح تاکید کرد کاروان خودروهایی که مورد حمله واقع شد نظامیانی را از بورکینا فاسو به مالی منتقل می کرد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل طی ماه جاری تحریم هایی را علیه عاملان حملات به نیروهای حافظ صلح بین المللی اعمال کرده است.

بر این اساس سازمان ملل در پایگاه رسمی خود اعلام کرده است از زمان شروع مأموریت نیروهای حافظ صلح در مالی (۲۰۱۳) تا کنون ۴۹ نظامی این سازمان کشته شده اند.

کد مطلب 2850153

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