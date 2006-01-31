  1. هنر
پس از شش ماه

وزارت بازرگاني با تاسيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان فارس موافقت كرد

وزارت بازرگاني پس از شش ماه بحث و بررسي در نهايت موافقت خود را با ايجاد و تاسيس اتحاديه مشترك ناشران و كتابفروشان استان فارس موافت كرد .

حميد رضا دهدشتي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با اعلام اين مطلب افزود : در جلسه اي كه با مسئولين اداره بازرگاني استان و نماينده ناشران و كتابفروشان فارس در محل وزارت بازرگاني برگزار شد تصميم گرفته شد كه كميسيون ادغام در خصوص ايجاد اتحاديه متستقل و مشترك ناشران و كتابفروشان فارس تصميم گيري كند .

وي در ادامه تصريح كرد : مقدمات ايجاد اين اتحاده جديد از درون دو اتحاديه موجود ناشران و صنف لوازم التحرير و كتابفروش فارس تدارك ديده شد .

دهدشتي در ادامه گفت : كميسيون ادغام مراحل ادغام صنف ناشر و كتابفروش را در يك اتحاديه جديد انجام مي دهد و از اين پس ديگر كتابفروشان زير نظر اتحاديه صنف لوازم التحرير فعاليت نمي كنند .

وي در ادامه افزود : روز يكشنبه 16 بهمن 1385 در آخرين جلسه كميته ادغام به طور رسمي تاسيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان فارس اعلام مي شود .

به گزارش مهر ، هم اكنون بيش از 90 ناشر در استان فارس مجوز فعاليت گرفته اند ، همچنين از ابتداي سال 1384 بيش از هشت ناشر ديگر به اين جمع اضافه شده است .

