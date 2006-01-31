امر به معروف و نهي از منكر مظلوم ترين فرايض اسلامي است// عزاداري ها بايد داراي هدفي زينب گونه باشد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد احياء استان گلستان، حجت الاسلام و المسلمين نورمفيدي نماينده ولي فقيه در استان گلستان در جمع مسئولين ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر اين استان گفت: همچنان كه امام حسين فلسفه نهضت خود را احياي اين دو فريضه اعلام مي كند. نماز، روزه و حج از فرايض عمومي است و به گونه اي است كه همه به آن مي پردازند، اما در اجراي فرايضي همچون زكات، جهاد و اين دو فريضه مهم پاي عده اي مي لنگد. ورود به عرصه امر به معروف و نهي از منكر از آنجايي كه در صدر اسلام با منافع حكام و ظالمان مغايرت داشته و مردم به جهت احياي آنها سختي هاي زيادي ديده اند بسيار كمرنگ تر شد.

نماينده ولي فقيه در استان گلستان اضافه كرد: بايد به مصداق عاشوراي حسيني سعي كنيم كه به قلب منكرهاي اصلي زده و معروف هاي بزرگ را به مردم نمايان سازيم. اگر معروفات و منكرات اولويت بندي شوند و در نهايت بالاترين آنها را مورد بررسي قرار گيرد، اولويت هاي پايين منكرات به خودي خود از بين مي رود. ما وظيفه داريم از منكري به نام تحريف واقعه عاشورا جلوگيري كنيم. عزاداري ها بايد داراي هدفي زينب گونه باشد. ظلم و منكر آن است كه چهره نوراني سالار شهيدان را با تحريف و خرافات، جور ديگري به مردم نشان بدهند. بايد با اين منكر به شدت مقابله كرد و براي اين كار مي بايست روحانيون و عالمان به حوزه دين، فرهنگ سازي صحيح را ارائه و ترويج دهند. بايد روضه حسيني را به نيت و هدف مندي آموزش عرفان و عشق حاضر در سالار شهيدان خواند.

رئيس ستاد احياي استان در ادامه گفت: مهمترين معروف امروز سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي سالم است، زيرا با اين معروف بسياري از مشكلات جامعه ريشه كن مي شود در همين راستا، توليد علم و ارزش گذاري به تجربه هاي مهم، تقدير از معروف است. مي بايست از عاملين به معروف هاي مختلف جامعه تقدير و تشكر كنيم و منكرهاي همان حوزه ها را نيز به مردم يادآور شويم. سرمايه گذاري مولد و تكاملي سبب رشد و توسعه شده و ايران را در جوامع بين المللي پيشرو و حاضر نشان مي دهد.

در اين جلسه، روساي ستادهاي شهرستانها (ائمه جمعه شهرستانها)، جانشينان (فرمانداران)، دبيران (فرماندهان نواحي مقاومت بسيج) و اعضاي اصلي ستاد احياء استان گلستان حضور داشتند.