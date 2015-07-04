به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی ، تیم منتخب تکواندو دانشجویان در حالی وارد دهکده بیست و هشمتین دوره بازیهای یونیورسیاد جهانی دانشجویان شد که یکی از تیم های پرامید ایران برای کسب مدالهای متعدد می باشد. تیمی که در دوره های قبلی جمعی از بهترین ملی پوشان ایران را ترکیب خود داشت ، در این دوره بیشتر با جوانان کم نام و نشان پای به آوردگاه یونیورسیاد گذاشته است.

سید نعمت خلیفه سرمربی این تیم در مورد ترکیب جوان تکواندوکاران دانشجو به مهر گفت: تکواندو ایران یکی از قدرتهای برتر دنیاست که می توان از جوانان مستعد و با آتیه چند تیم ملی تقریبا همسطح را برای موفقیت در بزرگترین تورنمنت ها آماده کرد. تیم ما هم همین قاعده مستثنی نیست. با ترکیبی از جوانی و تجربه پای به این مسابقات گذاشته ایم و در مدت زمان باقی مانده تا شروع مسابقات تمرینات را در شهر محل برگزاری پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: برنامه های تمرینی خود که از چند ماه قبل آغاز کرده ایم مرحله به مرحله پیش رفت. تیم ما برای حضور در این دوره نسبت به دوره گذشته بسیار جوان شده است و با اعتماد به جوانان در رقابتهای یونورسیاد حاضر خواهیم شد تا از عنوان قهرمانی ایران دفاع کنیم.

خلیفه در مورد پیش بینی خود از سطح فنی مسابقات هم گفت: بعد از رقابتهای المپیک و مسابقات جهانی ، بازیهای دانشجویان از بالاترین سطح فنی برخوردار است و در این دوره هم به دلیل آنکه امتیاز آن در رنکینگ جهانی در راه کسب سهمیه المپیک محسوب خواهد شد اعتباری دو چندانی پیدا کرده و خیلی از تکواندوکاران مطرح دنیا که به دنبال حضور در بازیهای المپیک 2016 می باشند به این مسابقات می آیند.

سرمربی تیم تکواندو دانشجویان به سابقه خود در این مسابقات اشاره کرد و گفت: پنج دوره سابقه هدایت دانشجویان را در رقابتهای جهانی و یونیورسیاد داشته ام و با این تیم در همین کره جنوبی عنوان قهرمانی را کسب کرده ایم. در این دوره نیز به دنبال آن هستیم که با کسب مدالهای متعدد و خوشرنگ نقش تعیین کننده در جایگاه کاروان اعزامی ایران در این مسابقات داشته باشیم.

تیم تکواندو دانشجویان را در وزن اول آرمین هادی پور، وزن دوم جواد امیری، وزن سوم سروش احمدی، وزن چهارم وحید عیسی بیگلو، وزن پنجم احمد خسروفر، وزن ششم سعید رجبی، وزن هفتم امید عمیدی و در وزن هشتم مهران عسگری تشکیل می دهد که از روز 19 تیرماه مسابقات خود را آغاز کرده و در دو بخش تیمی و انفرادی به مصاف رقبای خود می روند.