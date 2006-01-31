دانشگاه آزاد از فرار مغزها جلوگيري كرده است / واحدهاي دورافتاده دانشگاه آزاد با كمبود اعضاي هيات علمي دكتري مواجه هستند

دكتر "صفري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: پيش از انقلاب اسلامي با توجه به سياست هاي رژيم شاهنشاهي دانش كشور از نظر كمي و كيفي در پايين ترين سطح ممكن قرارداشت اما پس از پيروزي انقلاب با توجه به تاكيد جمهوري اسلامي بر نقش دانش و علم، موسسات علمي كشور و از آن جمله دانشگاه آزاد كه ثمره انقلاب است رشد چشمگيري داشتند.

وي اظهار داشت: امروز شاهد آن هستيم كه بسياري از رشته هاي روز دنيا كه در دانشگاه هاي دولتي تدريس نمي شوند در واحدهاي دانشگاه آزاد ايجاد شده اند كه اين نشان دهنده پيشي گرفتن اين دانشگاه از دانشگاه هاي دولتي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند تصريح كرد: از سوي ديگر به دليل محدود بودن امكانات دولتي، امكان تحصيل براي تمامي افراد وجود نداشت و بسياري از علاقمندان به تحصيل، به دانشگاه هاي خارجي مهاجرت مي كردند كه تاسيس و گسترش دانشگاه آزاد باعث جلوگيري از فرار مغزهاي كشور شد.

"صفري" افزود: تاسيس و گسترش دانشگاه آزاد بزرگترين كمك براي عمومي شدن دانش در سطح اكثريت جامعه بود به طوري كه هم اكنون شاهد آن هستيم كه در دور افتاده ترين مناطق كشور نيز شور و اشتياق براي ادامه تحصيل در مقاطع عالي وجود دارد.

وي به سطح كيفي دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: در طول سال هاي اخير واحدهاي دانشگاه آزاد در شهرهاي بزرگ رشد چشمگيري داشته اند و هم اكنون پا به پاي دانشگاه هاي دولتي در سطح كيفي استانداردي قرار دارند اما واحدهاي اين دانشگاه در مناطق دور افتاده با مشكلات اعضاي هيات علمي دكتري مواجه هستند.

"صفري" مشكلات و امكانات كم واحدهاي دور افتاده اين دانشگاه را از ديگر مشكلات اين دانشگاه عنوان كرد.