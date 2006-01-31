نقص در سيستم ناوبري هواپيما/ نارسايي سيستم مراقبت پرواز فرودگاه/ كاهش غيرمجاز سرعت ارتفاع/ تغييرات شديد جهت هواپيما/ عدم انصراف از تقرب توسط خلبان

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، طلايي نيك كه امروز در يك نشست خبري گزارش جمع بندي پيگيري ها و بررسي هاي كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي نهاد قانونگذاري را تشريح مي كرد درعين حال ابراز اميدواري كرد با تكميل تحقيقات قضايي برخي مسئولان ذيربط در حادثه مذكور در يك اقدام منطقي استعفا داده و يا از ملت عذرخواهي كنند.

وي گرچه به سوء مديريت و اهمال برخي افراد و سازمانها اشاره كرد اما اين مسئله را از عوامل سقوط هواپيماي سي 130ندانست و متذكر شد اين موضوع را مي توان در راستاي مشكلات ريشه اي موجود در بخش ناوگان هوايي كشور مورد ارزيابي قرار داد.

طلايي نيك همچنين تغيير خلبان هواپيماي مذكور را از عوامل سقوط حادثه ندانست و گفت: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، تغيير خلبان نمي تواند عامل بروز سانحه تلقي شود و موارد مشابهي بوده است كه با اظهار عدم آمادگي خلبان براي پرواز خلبان هواپيما تغيير يافته كه اين موضوع منع مقرراتي ندارد، اما به عنوان يك سوء تدبير بر گزارش پيوست كميته دفاعي بر اين نكته تاكيد شده است.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص اظهارات اخير وزير كشور مبني بر حمله احتمالي الكترونيكي به هواپيماي نظامي سي 130 افزود: اظهارنظر آقاي پورمحمدي يك ديدگاه كاملا شخصي است كه مورد انتقاد ماست ؛ چراكه ايشان مسئوليتي در هيچ يك از گروههاي بررسي سانحه سقوط هواپيماي سي 130 و يا فالكن سپاه نداشته اند.

وي خاطرنشان كرد: احتمال حمله الكترونيكي از همان ابتدا به عنوان يكي از فرضيه هاي احتمالي توسط گروه بررسي نظامي حادثه و كميته دفاعي مجلس مطرح شد، اما هيچ گونه دليل و مدرك و نشانه متقن و كارشناسي براي اثبات آن وجود ندارد و مسئله از سوي مراجع امنيتي و نظامي به طور رسمي رد شده است.

نماينده بهار و كبودر آهنگ در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح كرد: كميته دفاعي مجلس بر اساس اصول 76 و 84 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيگيري مطالبه ملي در رسيدگي به سانحه هوايي سقوط سي 130 را براي پاسخگويي به افكار عمومي در جهت كاهش سوانح مشابه در دستور كار خود قرار داد و با استفاده از 20 كارشناس متخصص نظامي و غير نظامي و 20 فرمانده ارشد نظامي در حدود 50 روز و بيش از 600 نفر ساعت جلسه براي ارزيابي و پيگيري اين مسئله داشته است كه نتيجه اين كميته با اظهارات مقام قضايي همخواني نزديك و با گزارش مراجع نظامي مربوطه همخواني نسبي داشته است.

طلايي نيك افزود: فاجعه سقوط هواپيماي سي 130 با توجه به ابعاد انساني، اجتماعي، سياسي و ملي و با توجه به سهل انگاري در پيگيري سوانح هوايي گذشته و تشديد انتظارات افكار عمومي و همچنين عدم عذرخواهي و ضعف مسئوليت پذيري برخي مقامات ذيربط حساسيت مجلس را در پيگيري و بررسي جدي علل اين حادثه برانگيخت و به دنبال درخواست كتبي 200 نفر از نمايندگان از هيات رئيسه مجلس، كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي مامور بررسي اين فاجعه گرديد.

وي تصريح كرد: اگر مجلس بر تمام مسائل كشور نظارت و در امور جاري پيگيري موثر داشته باشد، نتيجه اين كار به كارآمد كردن نظام اجرايي كشور، احياي حقوق شهروندي، نهادينه شدن فرهنگ پاسخگويي و اصلاح امور عمومي و ملي منجر خواهد شد.

رئيس كميته دفاعي مجلس از گزارش گروه نظامي بررسي كننده حادثه سقوط هواپيماي نظامي سي 130 بازديد هاي تكميلي و گزارشات كتبي و شفاهي مرتبط، ديدگاههاي كارشناسي نوار مكالمات خلبان سي 130 با برج مراقبت پرواز، گراف راداري مسير پروازي و كتاب هاي مرجع هوانوردي و اسناد بين المللي به عنوان مرجع هاي مورد توجه در بررسي علل سقوط سانحه ياد كرد.

طلايي نيك همچنين به هم خوردن صحنه سانحه به دليل ضعف مديريت در عمليات امداد و نجات شهادت كليه سرنشينان هواپيما، آسيب ديدگي كامل بدنه هواپيماي به دليل آتش سوزي شديد و همچنين فقدان سيستم هاي CVR و DFDR (جعبه سياه) را از عوامل موثر محدود كردن بررسي هاي حادثه مذكور عنوان كرد.

طلايي نيك افزود: برخي علل سقوط هواپيما به دليل ملاحظات امنيتي در يك جلسه غيرعلني در مجلس مطرح مي شود كه اين مسئله مربوط به اطلاعات و آمار و برخي مسائل مربوط به حوزه نظامي، لشكري، كشوري و در چارچوب همين اطلاعات اما محرمانه ارائه خواهد شد و كليه بررسي ها و نتايج به دست آمده به مقام معظم رهبري و سران سه قوه براي رسيدگي به مسئله ارجاع مي شود.

رضا طلايي نيك در ادامه بروز نقص فني در موتور چهارم هواپيما و محدوديت ديد به دليل آلودگي هوا را از عوامل فرعي موثر در سقوط هواپيماي مذكور عنوان كرد و ضعف تدابير در مديريت و سياست گذاري معضل كمبود بودجه، ناهماهنگي در ساختار مديريت هوانوردي كشور، ضعف نظارت ستادي و تخصصي و محدوديت پشتيباني ناشي از عدم پايبندي كشور سازنده هواپيما به تعهدات بين المللي را پنج عامل ريشه اي موجود در واحدهاي لشكري و كشوري در به وجود آوردن اين گونه حوادث دانست.

طلايي نيك گفت: كم توجهي مسئولان به ريشه يابي موانع قبلي و مشكلات موجود بر سر آموزش نيروي انساني و به كارگيري نامناسب هواپيماي ترابري نظامي در برخي ماموريت ها و نقص مديريتي در دستورالعمل هاي مراقبت پرواز و عدم تامين تجهيزات مناسب فرودگاهي و عدم نصب جعبه سياه در هواپيماي ترابري از جمله مسائل قابل توجه در ضعف تدابيردر مديريت و سياستگذاري مي باشد.

وي خاطرنشان كرد: كم توجهي مقامات دولتي و حتي مجلس شوراي اسلامي در سالهاي متمادي موجب كاهش تدريجي بودجه دفاعي در سالهاي اخير از 17 درصد به 10 درصد در بودجه عمومي كشور شد كه اين نشانگر آن است دولت و به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي در سالهاي گذشته به مطالبات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح توجه نداشته است.

وي از عدم تامين بودجه مورد نياز براي نگهداري و نوسازي ناوگان و تجهيزات راهداري و معيشت حداقل خلبانان و پرسنل نيروي هوايي كاهش بودجه ارزي نيروي هوايي ارتش به 20 درصد و تفاوت حقوقي خلبانان نظامي با خلبانان غير نظامي، تاخير چند ساله دولت در تاييد و ارايه لايحه جامع هوانوردي و نارسايي در بهينه سازي امكانات فرودگاهي كشور، فقدان نظارت لازم بر روند تعميق و پشتيباني فني از هواپيماها و بي توجهي به ضرورت تقويت استاندارد در شاخص فني تجهيزات ، افزايش هزينه هاي تامين و نگهداري ناوگان هوايي به سه برابر استاندارد جهاني و استفاده مجدد از طريق تعميرات مكرر برخي قطعات هواپيما كه موجب افزايش ميزان نقص فني در زمان پرواز و فرود اضطراري برخي هواپيماهاي ترابري به عنوان مسائل قابل بررسي در بخش عوامل ريشه اي واحدهاي لشكري و كشوري در بروز سوانح هوايي ياد كرد.

طلايي نيك در عين حال متذكر شد: موارد مذكور مربوط به بخش ناوگان هوايي ترابري مي شود و وضعيت نگهداري و بهينه سازي و ارتقاء سطح عمليات هاي هواپيماهاي شكاري و عملياتي در شرايط مطلوبي قرار دارد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي خاطرنشان كرد: حدود 30 پيشنهاد براي رفع مشكلات مذكور از سوي كميته دفاعي مجلس به بخش هاي لشكري و كشوري ارايه خواهد شد و اين كميته هر سه ماه يكبار از بهينه سازي سازمان هوانوردي كشور گزارش هاي منظم خواهد داشت.

طلايي نيك افزود: دستور مقام معظم رهبري براي پيگيري سانحه ، عزم دولت براي تقويت بودجه هوايي كشور و اهتمام دستگاه قضايي به رسيدگي عوامل سانحه از نقاط اميدبخش در پيگيري فاجعه دردناك سقوط هواپيماي نظامي سي 130 حامل جمعي از اصحاب رسانه است.

طلايي نيك در ادامه اين كنفرانس خبري به سئوالات خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ داد و در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" درباره علت انتقال خبرنگاران با هواپيماي ترابري چترباز گفت: ما در بخش ترابري غيرنظامي تابع قوانين ايكائو هستيم و انتقال خبرنگاران كه افراد غيرنظامي هستند با اين هواپيما كه نظامي بوده است از مصاديق سوء تدبير مسئولين ذيربط به شمار مي رود كه موضوع در دستگاه قضايي قابل بررسي و پيگيري است.

وي تصريح كرد: روند تصميم گيري در مورد چگونگي استفاده از هواپيماي ترابري نظامي براي انتقال خبرنگاران در گزارش قيد شده است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي تصريح كرد: به لحاظ كلي و سازماني افراد و رده هاي مقصر در بروز اين سانحه شناسايي شده اند و دستگاه قضايي بر اساس صلاحيت هاي قانوني خود برخورد با مقصرين و مسببن را پذيرفته است و اين امر به لحاظ تفكيك وظايف قانوني توسط قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.

طلايي نيك در عين حال خاطرنشان كرد: معتقديم بيش از متصديان اجرايي بايد به جايگاه هاي مديريتي و عوامل ساختاري در مشكلات هوانوردي كشور پرداخته شود و به همين دليل در اين گزارش به رده هايي كه در پشتيباني سازمان مسئوليت داشته اند اشاره شده است.

وي تصريح كرد: پيگيري قضايي موضوع برعهده دستگاه قضايي است و مسئولان قوه قضائيه در جلسات مستمر خود با مسئولان كميته دفاعي مجلس آمادگي خود را براي استفاده از گزارش اين كميته جهت پيگيري هاي قضايي اين موضوع اعلام كرده اند.

خبرنگاري از رئيس كميته دفاعي مجلس سئوال كرد آيا شوراي عالي هوانوردي كشور كه اخيرا به دستور مقام معظم رهبري تاسيس شده، فقط براي پيگيري و بررسي سقوط هواپيماهاي نظامي سي 130 و فالكن سپاه ايجاد شده است يا مسئوليت هاي ديگري را نيز عهده دار مي باشد.

طلايي نيك پاسخ داد: شوراي هوانوردي كشور براي سياست گذاري و ايجاد هماهنگي در حمايت ملي از فضاي آسمان كشور است و بهينه سازي ناوگان و تجهيزات فرودگاهي از جمله وظايف اين شوراست.

وي تصريح كرد: رسيدگي به مسئله سقوط هواپيماي سي 130 و هواپيماي فالكن سپاه از كارهاي مقطعي اين شورا است.

طلايي نيك در خاتمه سخنانش تاكيد كرد: اگر لايحه جامع هوانوردي با هماهنگي دولت و مجلس تصويب مي شد و اين شورا بر اساس قانون شكل مي گرفت، تاكنون مي توانست منشا آثار و بركات خوبي در كشور باشد و دستور اخير مقام معظم رهبري با توجه به نقش عدم قانون هوانوردي صادر شده است.

در اين نشست كه مهندس مهكام دبير كل جامعه متخصصين مراقبت پرواز ايران، كاپيتان ابوطالبي ، مهندس حاج قاسم علي، امير محمد دوست و احمد نجاتي برخي از كارشناساني كه كميته دفاعي مجلس را در تهيه گزارش مربوط به سانحه سقوط هواپيماي سي 130 ياري دادند، حضور داشتند كاپيتان ابوطالبي به ذكر جزئيات فني سانحه مذكور پرداخت.

وي اشكال در سيستم ناوبري در زمان پرواز كه آن را متفاوت از نقص فني قبل از پرواز هواپيماي سي 130 دانست و انحراف ناخواسته مسير حركت هواپيما به دليل عدم ديد كافي و لازم براي پرواز را علت اصلي بروز سانحه هوايي مورد بحث عنوان كرد.

در اين نشست همچنين جمعي از خانواده هاي شهداي رسانه از جمله خانواده شهدا خيرخواه، بقايي و افشار حضور داشتند كه پس از پايان اين كنفرانس خبري در يك جلسه خصوصي با رئيس كميته دفاعي مجلس و كارشناسان مذكور اين موضوع را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.