  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

مدير كل صندوق رفاه دانشجويي در گفتگو با "مهر" :

صندوق رفاه به 48 دانشگاه متقاضي، وام شهريه پرداخت كرد // وام شهريه تنها به 45 درصد دانشجويان تعلق مي گيرد

صندوق رفاه به 48 دانشگاه متقاضي، وام شهريه پرداخت كرد // وام شهريه تنها به 45 درصد دانشجويان تعلق مي گيرد

صندوق رفاه دانشجويي در ترم اول به 48 دانشگاه متقاضي وام شهريه، وام پرداخت كرده است كه اين وام تنها 45 درصد دانشجويان را پوشش قرار مي دهد.

دكتر "حميد خوش گفتار" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: هر ترم 750 هزار تومان وام به دانشجويان كارشناسي ارشد و 150 هزار تومان به دانشجويان كارشناسي شبانه تعلق مي گيرد.  

مدير صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم اضافه كرد: وام شهريه نوبت دوم پس از ثبت نام دانشجويان و تقاضاي دانشگاه ها به دانشجويان اعطا مي شود.

وي خاطرنشان كرد: متأسفانه اين وام تنها به 45 درصد از دانشجويان اختصاص دارد و دانشجوياني كه از امكانات مالي كمتري برخوردار هستند در اولويت قرار مي گيرند.

"خوش گفتار" تصريح كرد: بحث افزايش اين وام ها در سال آينده در كميسيون مجلس شوراي اسلامي مطرح است و تاكنون افزايش آن به تصويب نرسيده است.

کد مطلب 285033

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه