صندوق رفاه به 48 دانشگاه متقاضي، وام شهريه پرداخت كرد // وام شهريه تنها به 45 درصد دانشجويان تعلق مي گيرد

دكتر "حميد خوش گفتار" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: هر ترم 750 هزار تومان وام به دانشجويان كارشناسي ارشد و 150 هزار تومان به دانشجويان كارشناسي شبانه تعلق مي گيرد.

مدير صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم اضافه كرد: وام شهريه نوبت دوم پس از ثبت نام دانشجويان و تقاضاي دانشگاه ها به دانشجويان اعطا مي شود.

وي خاطرنشان كرد: متأسفانه اين وام تنها به 45 درصد از دانشجويان اختصاص دارد و دانشجوياني كه از امكانات مالي كمتري برخوردار هستند در اولويت قرار مي گيرند.

"خوش گفتار" تصريح كرد: بحث افزايش اين وام ها در سال آينده در كميسيون مجلس شوراي اسلامي مطرح است و تاكنون افزايش آن به تصويب نرسيده است.