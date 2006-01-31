ستاد احياء امر به معروف كار فرهنگي را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته خبري هفته احيا امر به معروف و نهي از منكر، حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد زرگر دبير كل اين ستاد با اعلام اين مطلب افزود: سياست ستاد براي اين فريضه به شكلي است كه مردم امر به معروف و نهي از منكر را مانند نماز واجب بدانند تا اين اصل مهم و اساسي فراگير شود.

وي كه در اولين روز هفته احياء در مراسم تجليل از احياگران نمونه سال و در حضور رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن مي گفت، ادامه داد: ستاد احياء كار فرهنگي را سرلوحه كار خود قرار داده و در اين راه 2 اصل آموزش و ذهنيت زدايي را پيگيري كرده است.

زرگر گفت: ستاد احياء طرح هاي مختلفي را براي آموزش و زدودن تصوير نامناسبي كه از اين فريضه در اذهان شكل گرفته، اجرا نموده است تا مردم گمان نكنند كه امر به معروف و نهي از منكر فقط برخوردار است.

در اين مراسم، حجت الاسلام و المسلمين لطفي امام جمعه ايلام، حجت الاسلام و المسلمين هاشمي دبير سابق ستاد احياء استان چهار محال و بختياري، خانواده مقدس سرپرست ناحيه 21 ارشاد، هاشميان رياست دفتر ستاد احياء كشور، لوح تقدير خود را به عنوان احياگران نمونه سال 84 از آيت الله هاشمي رفسنجاني دريافت كردند.