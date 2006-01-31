هيئتهاي مذهبي به غناي معنوي و معرفتي مراسم عزاداري توجه كنند

حجت الاسلام علي نعمت الهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" تصريح كرد: يكي از مهمترين مواردي كه مي بايست از سوي هيئتهاي مذهبي مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد، اختصاص فرصت و زماني به تشريح و تبيين فلسفه قيام عاشورا و اقدامات امام حسين(ع) است .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر با اعلام اينكه در مراسم محرم نمي بايست تنها به عزاداري اكتفا كرد، گفت: آنچه بايد بيش از عزداري مورد عنايت قرار گيرد، ارائه اطلاعات جامع و كامل در مورد اين قيام تاريخي، به دور از هر گونه تحريف و غلو است .

حجت الاسلام نعمت الهي گفت: در برگزاري مراسم عزاداري امام حسين(ع) آنچه مي بايست بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد، بيان عمق و محتواي تاريخي و معنوي اين دورا تاريخ ساز است .

وي هيئتهاي مذهبي را بستري مستعد و آماده براي ارائه و گسترش بسياري از مباني ديني و مذهبي معرفي كرد و گفت: هيئتهاي مذهبي در اين بستر سنتي شكل گرفته و رشد كرده اند كه در طول تاريخ و در گذر زمان دچار آسيبهايي شده و مي بايست مسئولان هيئتها براي رفع آنها اقدامات لازم را داشته باشند .

حجت الاسلام نعمت الهي با تأكيد بر عشق و ارادت مردم مسلمان به امام حسين(ع)، يادآورشد: شك نيست كه ايجاد انحراف در مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان و همچنين بكار بردن مواردي دور از شأن آن حضرت، نمي تواند در فضاهاي معنوي مردم مسلمان جاي داشته باشد .