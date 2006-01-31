اخبار فرهنگي در صدر موضوعات زنان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، ويژه نامه " زن در آينه مطبوعات" كه به مسائل درج شده از زنان و دختران در 28 روزنامه كشور مي پردازد، طي ديماه تعداد مطالب مربوط به بانوان را در جرايد 4 هزار و104مورد عنوان كرده كه بر اين اساس تعداد اخبارو مطالب نسبت به ماه گذشته 5/11 درصد كاهش و نسبت به اخبار ومطالب دي سال گذشته 50 درصد افزايش داشته است.

نتيجه اين تحليل و بررسي حاكي است : از مجموع كل مطالب، بالاترين تعداد مربوط به موضوع فرهنگي با 35/20درصد است و پس از آن موضوع آسيب هاي اجتماعي با 20/19درصد ، مطالب ورزشي با 18/7 درصد ، بهداشتي با 71/9 درصد ، سياسي با 08/2درصد ، آموزشي با 13/2 درصد، علمي و پژوهشي با 08/2 درصد و حقوقي و قضايي با 48/2درصد قرار گرفته است .

بر اساس اين گزارش، به رغم اينكه تعداد اخبار فرهنگي مربوط به زنان در صدر دسته بندي قرارداشته اما مطابق معلول تكرار اخبار آسيبهاي اجتماعي بيشتر از ساير موضوعات و برابر با 2/191 درصد تعداد اصلي اين وقايع است و موضوعات ساير كشورها و اجتماعي در رتبه دوم و سوم قراردارند. اين درحالي است كه به رويدادهاي ورزشي كمتر توجه و غالبا به يكبار درج خبر بسنده شده است .

همچنين از مجموع موضوع كلي آسيب هاي اجتماعي ، بيشترين عناوين خبري مربوط به موضوع خشونت و مزاحمت با 95/39 درصد ، قتل و جنايت با 16/10 درصد ، فساد و فرار با 01/9 درصد ، طلاق با 16/13 درصد ، سرقت با 08/8 درصد ، اعتياد با 23/3 درصد ، خودكشي با 08/2 درصد و ساير آسيب ها با 32/14درصد بوده است.

در موضوع كلي اجتماعي بيشترين عناوين مربوط به موضوع ازدواج و خانواده 50 درصد است و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب توسعه و مشاركت اجتماعي 36/30 درصد ، تامين و حمايت 9/8 درصد و اشتغال 7/10درصد قرار گرفته است.

لازم به ذكر است متن كامل اين تحليل و بررسي در صفحه اول سايت مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با آدرس www.iranwomen.org و متن كامل 4104خبر مربوط به زنان در ديماه در قالب لوح فشرده با امكان جستجوي موضوعي و واژه اي در دفتر مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي واجتماعي زنان موجود است.