مجلس از تشكيل شهرداريهاي خودگردان در حاشيه كلانشهرها حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام علي عسگري روز سه شنبه در بازديد از چند منطقه حاشيه شهر مشهد در گفتگو با خبرنگاران ، افزود: تشكيل شهرداري هاي خودگردان از اختيارات شهرداريهاي كلانشهرها بوده و الگوي جديدي براي جلوگيري از گسترش پديده حاشيه نشيني است.

وي اظهار داشت: شهرداريهاي خودگردان زير نظر شهرداري مركز استان فعاليت كرده و از سياست هاي آن تبعيت مي كند.

نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس از تشكيل شهرداريهاي خودگردان حمايت و پشتيباني كرده و آمادگي دارد براي تسهيل در تشكيل آن قوانيني را تدوين كند.

وي افزود: تشكيل شهرداريهاي خودگردان در كشورهاي اروپايي موفقيت آميز بوده زيرا به مناطق حاشيه اي هويت مي بخشد.

عسگري اقدام شهرداري مشهد در شكل گيري شهرداري منطقه 12 "الهيه" با همكاري بخش خصوصي را ستود و تصريح كرد: براي جلوگيري از گسترش پديده حاشيه نشيني و رشد افقي شهرها تشكيل شهرداريها در مناطق زكريا، شمال، شرق و غرب مشهد در مناطق حاشيه اي ضروري است.

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گفت: در زمان حاضر ساماندهي هسته هاي جمعيتي و تعيين هويت حاشيه نشينان در كميسيونهاي مختلف مجلس در دست بررسي است.

وي اظهار داشت: در بودجه سال آينده كشور از چهار هزار و 800 پيشنهاد ارايه شده به كميسيون هاي تخصصي مجلس ، بخش عظم آن توجه به مناطق محروم است.

عسگري به سند چشم انداز توسعه كشور اشاره كرد و گفت: سند چشم انداز سال 1400 جمهوري اسلامي، سند شهروند ايراني بدون آلونك است.

وي افزود: براي تحقق اين مهم احداث پروژه هاي ويژه اي در مناطق پيراموني كلانشهرها پيش بيني شده است.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه حدود هشت ميليون نفر از جمعيت كشور حاشيه نشينان تشكيل مي دهند، گفت: دولت بايد توجه ويژه اي به مناطق حاشيه نشين داشته باشد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: ايجاد بافت نامتعارف، نابسامان، سيماي نازيبا و خدمات نازل از يك سو و وجود ساكنان كم درآمد، مشاغل نامطمئن و مناطق مستعد نابهنجار و ناآرامي از سوي ديگر از جمله معضلات فراروي مناطق حاشيه نشين است.