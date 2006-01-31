مراعات اصل 53 قانون اساسي به معناي جدي گرفتن حقوق اساسي اقتصادي ملت است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد نبي حبيبي در پايان نشست دبيران اين حزب با تشكر از رييس ديوان محاسبات به خاطر آنچه آن را راي شجاعانه ديوان در مورد تفريغ بودجه خواند، تصريح كرد: اين اولين بار است كه ديوان محاسبات تفريغ بودجه را قبل از رسيدگي به بودجه در مجلس تقديم مي ‌كند. اين گامي نو براي شفاف‌ سازي و تصميم ‌گيري درست در مورد حياتي ‌ترين مساله اقتصادي كشور يعني بودجه است.

وي در ادامه با اشاره به مواضع عسگر اولادي دبير كل سابق حزب موتلفه اسلامي اظهار داشت: آقاي عسگر اولادي سال گذشته در مصاحبه‌هاي هفتگي خود، هم‌چنين در گفت‌وگوي مكتوب با روزنامه ايران، ارگان دولت، از نقض اصل 53 قانون اساسي و عدم واريز دريافت‌هاي دولت در خزانه‌داري كل سخن گفت كه با واكنش روزنامه‌ ايران ارگان دولت در آن ايام روبه‌رو شد، امروز خوشحاليم كه رييس رسمي‌ ترين نهاد نظارتي كشور كه زير نظر قوه‌ مقننه اداره مي‌شود رسما در گفت‌وگو با خبرنگاران خواستار جلوگيري از نقض اصل 53 قانون اساسي شده است.

وي افزود: ما كسري بودجه دولت را واقعي نمي‌دانيم، اگر جلوي هدر رفتن منابع مالي دولت را بگيريم، كسري نخواهيم داشت. دولت و مجلس بايد همت خود را مصروف مديريت منابع مالي دولت و احصاء آن در پيش ‌بيني درآمد‌ها و برآورد هزينه‌ها بنمايند.

حبيبي گفت: مجلس بايد به نظر كارشناسي ديوان محاسبات در بررسي لايحه‌ بودجه سال 85 اعتنا كند. دولت و مجلس در لايحه‌ بودجه سال 85 بايد در مراعات‌ اصل‌هاي 53 و 45 قانون اساسي همت داشته باشند، اين رويكرد به معناي مراقبت در جريان يافتن حقوق اقتصادي ملت است.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود اصرار بانك مركزي در مورد واريز ارز حاصل از صادرات نفت به حساب ‌هاي جمهوري اسلامي ايران در بانك‌هاي خارجي خصوصي غربي را غيراصولي و غيرضروري دانست و تصريح كرد: انتظار مي ‌رفت با توجه به تذكرات برخي نمايندگان محترم و كارشناسان اقتصادي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه تجديد نظر لازم را صورت مي‌داد، اما گزارشي توجيهي بانك مركزي نشان داد همچنان مسئولان ذيربط بر مصوبه‌ هيات وزيران دولت قبل پافشاري مي ‌كنند كه باعث تاسف است.

حبيبي افزود: با توجه به حساسيت‌ شرايط فعلي جمهوري اسلامي ايران و فشار‌هاي سياسي و اقتصادي كه براي منصرف كردن مسئولان نظام از حقوق حقه ملت ايران در عرصه‌هاي داخلي و خارجي وارد مي‌شود، بهتر بود بانك مركزي جمهوري اسلامي به جاي پاسخگويي يك‌طرفه، نمايندگان محترم و كارشناسان اقتصادي و سياسي كشور را جهت مذاكره دعوت و نظرات آنها را در جهت مصالح و منافع ملي ارزيابي مي‌كرد.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه توجيهات بانك مركزي كار را بدتر كرد؛ به نحوي كه در بسياري از موارد به ناحق براي توجيه خود كارآيي نظام بانكي و توانمندي اقتصادي كشور را زير سئوال جدي برده است.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اين‌كه به زودي به توجيهات بانك مركزي از طرف كارشناسان اقتصادي در حزب پاسخ داده خواهد شد، از مسئولان بانك مركزي خواست، از نشست‌هاي تخصصي با كارشناسان و نمايندگان مجلس كوتاهي نكنند و خداي ناكرده در اين مرحله حساس، با پافشاري‌ هاي يكسويه، كشور را با مشكلات و تهديدات استكبار جهاني مواجه نسازند.

حبيبي در بخش ديگر سخنانش در مورد پيروزي حماس نيز گفت: مقام معظم رهبري بارها فرمودند: در هر جاي جهان اسلام انتخابات برگزار شود اسلام ‌گرايان پيروز مي‌شوند، پيروزي حماس هم راي ملت فلسطين به اسلام بود، هم راي به مقاومت.



دبيركل حزب موتلفه اسلامي اين پيروزي را به همه‌ فلسطينيان، ملت‌هاي اسلامي و مبارزان حماس و به شهداي فلسطين تبريك گفت و اظهار داشت: حماس و ساير گروه‌هاي اسلامي فلسطين راهي سخت در پيش دارند كه بايد با توكل به خداوند با تدبير و فداكاري‌ بيشتر به مقصد اصلي كه آزادي قدس شريف است برسند.

وي در پاسخ به سئوالي در مورد اهانت برخي نشريات اروپايي به ساحت پيامبر اكرم اسلام ( ص) گفت: برخورد امام (ره) با سلمان رشدي بايد درس مهمي براي اهانت ‌كنندگان باشد. وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي بايد موضعي سخت در برابر اهانت ‌كنندگان بگيرد.

حبيبي افزود: اين شيوه ‌هاي زشت، به جايي نمي‌رسند، مسلمانان ايمان خود را به پيامبر بزرگوار اسلام داشته و دارند، ولي فشار‌هاي دولت‌هاي غربي بر مسلمانان و اهانت به مقدسات اسلامي، سران اروپا را بيشتر دچار مشكل با جامعه جهاني اسلامي خواهد كرد.

وي با اشاره به موضع گيري شديد كنفرانس اسلامي در اين باره تصريح كرد: كشورهاي اسلامي نبايد اين موضوع را ساده بگيرند. تصميم گيري در اين مورد در اجلاس فوق‌ العاده سازمان كنفرانس اسلامي بايد جدي و شديد باشد.

وي درباره‌ تحركات مربوط به دانش هسته‌ اي صلح آميز ايران نيز اظهار داشت: سياست اصولي و منطقي جمهوري اسلامي ايران كاملا روشن است. ما حقوق حقه‌ خود را پي‌گيري كرده و خواهيم كرد. فشار‌ها بر ملت ايران هيچ تاثيري جز افزايش مقاومت و عزم جدي ‌تر مردم نخواهد داشت.

حبيبي ادامه داد: ملت ما از هر عقيده و جناحي، در استمرار تحقيقات هسته‌اي خود و استقلال علمي ايران وحدت دارند و انشاءالله اين موضوع را در راهپيمايي 22 بهمن به جهانيان نشان خواهد داد.

دبير كل موتلفه اسلامي با تبريك دهه‌ مبارك فجر گفت: آمريكا و همدستانش از تاريخ معاصر عبرت بياموزند كه علي‌رغم همه‌ فشار‌ها و درگيري‌ ها، ملت ما نظام حكومتي خود را به رهبري ولي فقيه عادل تعيين و آن را استمرار داد.

حبيبي با گراميداشت محرم حسيني از همه اعضا و طرفداران موتلفه‌ اسلامي در سراسر كشور و خارج از كشور خواست كه در بزرگداشت عاشوراي حسيني بكوشند و بر اساس اصولي كه رهبر معظم فرمودند شعار‌ها و سخنراني ها و پارچه‌نويسي‌هاي خود را تنظيم كنند، همچنين طبق نظر مراجع محترم و بزرگان علماي اسلام از هرگونه خرافه و بيان نوحه و شعار كه خلاف شان حماسه كربلاست، بپرهيزند.