آيين نامه هاي صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي منسوخ و غير كارشناسانه است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي نقيب در يازدهمين همايش بين المللي صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي، برگزاري اين گونه همايش ها را براي رشد وتعالي اين صنعت ضروري دانست.

وي با اشاره به اينكه بيش از 400 سال توليد نيمه صنعتي در زمينه صنايع آرايشي و بهداشتي در كشورشكل گرفته است، افزود: اين درحالي است كه توليدات صنعتي اين بخش از صنعت بيش از 80 سال مي باشد.

نايب رييس انجمن صنفي صنايع شوينده ، بهداشتي و آرايشي تصريح كرد: دوران افت اين صنعت در زمان جنگ تحميلي بود كه پس از آن تنوع محصولات اين صنعت به بيش از1000 برابر رسيده كه حاصل ذهن تنوع و آرمان گراي متخصصان ايراني است.

وي خاطر نشان كرد: براي تحقق توليد ملي بايد به سوي ارتقاء كيفيت گام برداريم كه اين امردر بدنه مديريتي كشور ميسرخواهد شد.

نقيب با اشاره به معضل عدم آزادي پودردر كشورافزود: حدود 10 سال گذشته وعده آزاد سازي پودراز سوي مسوولان داده شده اما تا كنون محقق نشد.

به گفته وي، آزادي پودر موجب ارتقاء كيفيت شركتها خواهد شد و بستر مناسب را براي رقابت بيشتر آنها فراهم مي كند.

نايب رييس انجمن صنفي صنايع شوينده ، بهداشتي و آرايشي تصريح كرد: با آزاد سازي پودر نه تنها دولت از سنگيني وظيفه اي كه بر دوشش مي باشد سبك خواهد شد بلكه اين امردر سبد خانوار نيزمشكلي ايجاد نمي كند.

وي با اشاره به پرداخت ماليات توسط بخش صنعت نشان كرد: بر اساس آمارارايه شده توسط معاون سابق وزارت اقتصاد و دارايي در كشورهاي خارجي حدود 80 درصد ماليات به دولت توسط اصناف پرداخت مي شود و حدود 18 درصد توسط صنعت اما اين امر در ايران بر عكس بوده و اصناف تنها 7 درصد ماليات دولت را پرداخت و مابقي برعهده بخش صنعت مي باشد.

نقيب پيشنهاد داد كه تصميم نهايي در زمينه بخشنامه و آيين نامه هاي بخش صنعت بويژه صنعت شوينده، بهداشتي و آرايشي در كميته هاي ويژه با حضور نمايندگان صنعت و يا صنعتگران صورت گيرد.

وي افزود: صنعت بهداشتي و آرايشي ايران در خارميانه نسبت به كشورهاي همسايه در وضعيت خوبي قرار داشته و حتي جلوتراز آنها نيز مي باشيم.