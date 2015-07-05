۱۳۰ هزار و ۵۱۱ دانش آموز در مدارس استان قزوین ثبت نام کردند

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ثبت نام در سال تحصیلی جدید گفت: در سال جاری ثبت نام از طریق سامانه سناد صورت می گیرد که به سیستم وزارتخانه متصل است که بیشترین ثبت نام در ناحیه یک و شهرستان البرز بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۰۰ دانش اموز در مقطع اول ابتدایی، ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در مقطع دوم، تعداد ۱۷ هزار نفر در سوم ابتدایی، در مقطع چهارم ۱۷ هزار و ۵۰ و ششم ۱۹ هزار و ۳۰۰ نفر و پیش دبستانی ۲۱ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام شده اند.

توزیع کتب درسی از ۱۵ شهریور ماه

این مسئول در خصوص توزیع کتب درسی گفت: توزیع کتب درسی از ۱۵ شهریور ماه آغاز می شود که کتب دوره متوسطه در کتابفروشیها صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در موقع ثبت نام در مدارس دولتی برای بیمه دانش آموز مبلغ هفت هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می شود و والدین نباید هزینه دیگری پرداخت کنند.

قاسمی تصریح کرد: هزینه لباس با رضایت والدین و اولیاء است و در مدارس غیردولتی بر اساس درجه بندی نرخ ها تعیین و محاسبه و به حساب متمرکز مدارس واریز می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: تاکنون ثبت نام ۱۳۰ هزار و ۵۱۱ دانش آموز معادل ۶۰ درصد کل دانش آموزان انجام شده و ثبت نام تعداد ۸۶ هزار و ۹۱۵ نفر در مقاطع اول و دوم متوسطه، کاردانش، فنی حرفه ای هنرستانها باقی مانده و ۶۸.۹۵ درصد کلاس بندی ها از طریق سیستم سناد انجام شده است.

وی گفت: ۴۰ درصد ثبت نام دانش آموزان استان باقیمانده که تا پایان شهریور ماه انجام خواهد شد که مراحل ثبت نام برای مدارس ابتدایی از اول خرداد تا اول تیرماه و متوسطه، کاردانش از اول تیرماه تا پایان شهریور ماه خواهد بود.

قاسمی تصریح کرد: هر چند فرصت برای ثبت نام دانش آموزان مقاطع مختلف باقیست اما از والدین انتظار داریم ثبت نام فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا کلاس بندی بموقع انجام شود.

وی در خصوص قیمت کتب درسی هم گفت: هزینه کتب دوره تحصیلی برای کلاس اول ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان، دوم ابتدایی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، سوم ابتدایی ۱۷ هزار تومان، چهارم ابتدایی ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان، پنجم ابتدایی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ششم ابتدایی ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

قاسمی بیان کرد: همچنین کتب پیش دانشگاهی رشته تجربی ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان، رشته ریاضی ۲۱ هزار تومان، رشته انسانی ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان و رشته هنر ۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان است که خانواده ها می توانند با مراجعه بموقغ به کتابفروشی ها نسبت به دریافت کتب فرزند خود اقدام کنند.

این مسئول اظهارداشت: کل دانش آموزان استان قزوین ۲۱۷ هزار و ۴۲۶ نفر است که در دو هزار مدرسه سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد.