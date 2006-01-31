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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۵۶

در پي اعلام شرطهاي غيرعملي اين كميته براي تعامل با اين جنبش؛

حماس بيانيه كميته چهارجانبه را زورگويانه توصيف كرد

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) درواكنش به بيانيه كميته چهارجانبه با اعلام اين مطلب كه كمك به ملت فلسطين نبايد براساس ترحم و زورگويي باشد ، تصريح كرد اين بيانيه زورگويانه و مستبدانه است.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، مشيرالمصري سخنگوي جنبش حماس و نماينده پارلمان فلسطين در واكنش به بيانيه كميته چهارجانبه براي پيگري تحولات خاورميانه اين بيانيه را زورگويانه خواند.

وي درادامه بيان كرد : حماس خواهان آن است كه كميته چهارجانبه موضع منصفانه اي در قبال مسئله فلسطين داشته باشد و  اينكه عليه ملت فلسطين سياست يك بام ودو هوا به كارگرفته نشود.

مشيرالمصري تصريح كرد: ما ازتمام طرف هاي بين المللي مي خواهيم كه به خواسته ملت فلسطين و نتايج انتخابات احترام بگذارند.

اين مقام جنبش حماس همچنين ابرازداشت : هرگونه حمايتي كه درحق ملت فلسطين انجام مي شود، بايد براساس حق وعدالت باشد نه براساس ترحم و زورگويي.

وي درادامه اظهارات خود تاكيد كرد: حماس درصدد ايجاد پل هاي اعتماد و تعامل فرهنگي با تمامي طرف هاي بين المللي است و وضع هرگونه پيش شرطي، به معني شكست خوردن هرگونه گام صحيح است.

سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا ، روسيه و آمريكا 4 عضو كميته چهارجانبه هستند كه روزگذشته درلندن گرد هم آمدند و با صدور بيانيه اي اعلام كردند: ادامه كمك هاي اين كميته منوط به خلع سلاح حماس ، به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و پذيرفتن تمام توافقات و تعهدات موجود ازجمله توافقات نقشه راه است.

کد مطلب 285058

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