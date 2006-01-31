حماس بيانيه كميته چهارجانبه را زورگويانه توصيف كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، مشيرالمصري سخنگوي جنبش حماس و نماينده پارلمان فلسطين در واكنش به بيانيه كميته چهارجانبه براي پيگري تحولات خاورميانه اين بيانيه را زورگويانه خواند.

وي درادامه بيان كرد : حماس خواهان آن است كه كميته چهارجانبه موضع منصفانه اي در قبال مسئله فلسطين داشته باشد و اينكه عليه ملت فلسطين سياست يك بام ودو هوا به كارگرفته نشود.

مشيرالمصري تصريح كرد: ما ازتمام طرف هاي بين المللي مي خواهيم كه به خواسته ملت فلسطين و نتايج انتخابات احترام بگذارند.

اين مقام جنبش حماس همچنين ابرازداشت : هرگونه حمايتي كه درحق ملت فلسطين انجام مي شود، بايد براساس حق وعدالت باشد نه براساس ترحم و زورگويي.

وي درادامه اظهارات خود تاكيد كرد: حماس درصدد ايجاد پل هاي اعتماد و تعامل فرهنگي با تمامي طرف هاي بين المللي است و وضع هرگونه پيش شرطي، به معني شكست خوردن هرگونه گام صحيح است.

سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا ، روسيه و آمريكا 4 عضو كميته چهارجانبه هستند كه روزگذشته درلندن گرد هم آمدند و با صدور بيانيه اي اعلام كردند: ادامه كمك هاي اين كميته منوط به خلع سلاح حماس ، به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و پذيرفتن تمام توافقات و تعهدات موجود ازجمله توافقات نقشه راه است.