اختلافات را می توان در مهلت تعیین شده برای مذاکرات حل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، این دیپلمات روسی گفت: ایران و ۶ قدرت بزرگ (۵ کشور عضور دائم شورای امنیت و آلمان) به این فهم مشترک رسیده اند که هر چقدر روند مذاکرات طولانی باشد، مخالفان توافق هسته ای فشارهای خود را برای ایجاد مشکلات جدید افزایش می دهند.

ریابکوف با بیان اینکه هنوز برای معدودی از مشکلات راه حلی پیدا نشده است ولی تا سقف زمانی ۷ جولای می توان این مشکلات را حل و فصل کرد، افزود: به اعتقاد من روند مذاکرات برای رسیدن به نتیجه در مورد مسائل باقی مانده با شکست مواجه نخواهد شد.

وی یادآور شد: شرکت کنندگان در مذاکرات سناریوهای احتمالی عدم رسیدن به توافق میان تهران و ۶ کشور را پیش از سقف زمانی مشخص شده، بررسی نمی کنند و همگان به این فهم مشترک رسیده اند که امکان رسیدن به توافق وجود دارد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: مسئله لغو تحریم های سازمان ملل با اقدامات در زمینه انرژی هسته ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را رصد می کند، مرتبط است. بر این اساس طرف های مذاکره کننده اقدامات پیچیده ای را یک روز پس از امضای توافقنامه نهایی با ایران، اتخاذ در دستور کار قرار خواهند داد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد موضوع تحریم تسلیحاتی تهران یکی از موضوعات باقی مانده مهم در مذاکرات هسته ای است. وی ابراز امیداوری کرد که تلاش های هیئت روسی در وین بر این موضوع متمرکز شود. به گفته ریابکوف انتظار می رود وزرای امور خارجه که به زودی در وین نشست برگزار خواهند کرد به این موضوع توجه زیادی داشته باشند.