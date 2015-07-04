محمود معزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلیات طرح تأسیس اولین هنرستان فنی و حرفهای تربیتبدنی و علوم ورزشی استان خوزستان دو روز قبل در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان به تصویب رسید.
وی افزود: وجود چهار عنصر اساسی نیروی انسانی متخصص تربیتبدنی، تجهیزات، فضاهای ورزشی مورد نیاز و محتوای تربیتبدنی هنرستان برای خوزستان بسیار لازم است.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: همه ابزار لازم برای تأسیس هنرستان فنی و حرفهای تربیتبدنی و علوم ورزشی در استان خوزستان وجود دارد. همچنین این استان دارای پیشینه تاریخی بسیار خوبی بوده و خانوادهها نیز علاقه فراوانی به ورزش دارند.
معزی با تأکید بر ورزش دوست بودن خوزستانیها گفت: تمامی مسائل مربوط به ادامه تحصیل دانش آموزان دختر، امکان دسترسی آنها و همچنین دغدغه خانوادهها در این جلسه بررسی شد. امیدوارم تأسیس این مدرسه در سایر مناطق پرجمعیت استان نیز انجام شود.
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