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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۵۳

وال استريت ژورنال خبر داد ؛

فشار آمريكا به شركت هاي بزرگ انرژي جهان براي توقف روابط تجاري با ايران

وال استريت ژورنال نوشت با فشار آمريكا و غرب برخي از شركتهاي مالي و شركت هاي مهم فعال در زمينه انرژي درحال قطع روابط تجاري خود با ايران هستند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه وال استرينت ژورنال، گروه بانكي "اي.بي.ان  آمرو" هلند و بانك " يو. بي. اس" سوئيس هفته گذشته اعلام كردند عمليات تجاري خود را در ايران متوقف خواهند كرد .

شركت خدمات انرژي " هاليبرتون" آمريكا نيز روابط خود را سال گذشته با ايران قطع كرد.

اين گزارش حاكي است كه وزارت  دادگستري آمريكا در حال تحقيق و بررسي درباره اين سه شركت است كه آيا تحريم هاي آمريكا عليه ايران را نقض كرده اند يا خير.

شركت اي.بي.ان ماه گذشته اعلام كرد كه معاملاتش با ايران ازطريق شعبه اين شركت در دبي اشتباه بوده است.

شركتهاي مهم ديگري نيزكه هم اكنون در ايران در حال فعاليت هستند تحت بررسي و تحقيق قرار دارند عبارتند از بانك SBC ، استاندارد چارترد  و BNP Paribas .

مقامات فدرال آمريكا در حال بررسي تحريم هاي جامع در مورد ايران، عراق، ليبي، سودان، و كوبا هستند .

اين گزارش حاكي است كه شركت هاي ديگري نيز كه تحت بررسي و تحقيق نيستند تصميم گرفته اند تا فعاليت هاي خود با ايران را متوقف كنند .

اين درحالي است كه رئيس هيئت مذاكره كننده پارلمان اروپا با ايران با ابراز خرسندي از همسويي پنج كشور داراي حق وتو درباره موضوع هسته اي ايران خاطرنشان كرد : هنوز باب گفتگو براي حل دوستانه موضوع هسته اي با ايران باز است .

کد مطلب 285064

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