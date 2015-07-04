به گزارش خبرگزاری مهر، علی ثابت مدیر کمیته هنری و میراث فرهنگی نمایشگاه در این باره بیان کرد: مسابقه عکاسی در اینستاگرام با هدف توسعه فعالیتهای قرآنی و توجه به مفهوم «اخلاق و معنویت»، با موضوعات محورهای اخلاق و معنویت، مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره، آیینهای مذهبی و نیایش و فرهنگ قرآنی عامه مردم برگزار می شود.
علی ثابت اظهار کرد: این مسابقه داخل نرمافزار اینستاگرام برگزار میشود، به این معنی که علاقمندان می توانند عکس های مورد نظر را با گوشی هوشمند داخل نرمافزار اینستاگرام و در صفحه شخصی خود آپلود کنند و آنرا با هشتگ #artquran برچسب بزنند و همچنین در قسمت توضیحات نام عکاس را تا تاریخ اعلام اسامی برندگان، در پروفایل اشخاص قید نمایند و حذف نشود در غیر اینصورت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
وی افزود: هنرمندانی که پروفایلشان private می باشد نیز عکسهای خود را برای صفحه مخصوص این مسابقه و به دایرکت @artquran ارسال نمایند.
مدیر کمیته هنری و میراث فرهنگی نمایشگاه اشاره کرد: علاقمندانی که این نرم افزار را ندارند و یا گوشی هوشمند ندارند هم میتوانند توسط فرد دیگری که برنامه را نصب دارد عکسهای مورد نظر را به دایرکت ارسال نماید فقط کافیست در توضیحات عکس، نام عکاس رو صحیح قید کنند.
وی شرایط و مقرارت شرکت در مسابقه را اینگونه عنوان کرد:-شرکت در مسابقه محدودیت سنی نداشته و برای عموم آزاد است.
- محدودیتی برای تعداد عکس توسط افراد وجود ندارد و هر نفر میتواند چند عکس مختلف را منتشر کند.
- هر متقاضی برای شرکت در مسابقه باید در مرحله اول عضو صفحه artquran در اینستاگرام شود و artquran را در عکسهای مورد نظر به عنوان یک شخص تگ کند.
- ذکر عبارت artquran# و @artquran در قسمت توضیحات هر عکس الزامی است.
- ارسال موقعیت عکس و همچنین ارایه مشخصات شرکتکننده (نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل) الزامی میباشد.
- تصاوير باید توسط خود شما گرفته شود. عکسهای دانلودی از اینترنت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
- ویرایش عکسها تنها از طریق فیلترهای اینستاگرام قابل پذیرش خواهد بود.
- عکس ها باید با تلفن همراه یا تبلت گرفته شده باشد و عکسهایی که با دوربین عکاسی تهیه شده در مسابقه شرکت داده نمی شود.
- شرکت در مسابقه عکاسی، تنها از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام امکان پذیر خواهد بود و عکسهای ارسالی با سایر روشها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت در مسابقه و ارسال عکس پس از زمان اشاره شده مورد قبول نخواهد بود.
- شرکت در مسابقه و ارسال عکس به منزله پذیرش کلیه قوانین مسابقه می باشد.
ثابت در پایان افزود: عکسهای ارسالی توسط گروه داوری، انتخاب و برگزیدگان معرفی خواهند شد. علاقمندان برای شرکت می توانند آثار خود را تا ساعت ۲۴ روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ارسال نمایند به ۱۴ نفر برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
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