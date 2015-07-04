به گزارش خبرگزاری مهر، علی ثابت مدیر کمیته هنری و میراث فرهنگی نمایشگاه در این باره بیان کرد: مسابقه عکاسی در اینستاگرام با هدف توسعه فعالیت­های قرآنی و توجه به مفهوم «اخلاق و معنویت»، با موضوعات محورهای اخلاق و معنویت، مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره، آیین­های مذهبی و نیایش و فرهنگ قرآنی عامه مردم برگزار می شود.

علی ثابت اظهار کرد: این مسابقه داخل نرم­افزار اینستاگرام برگزار می­شود، به این معنی که علاقمندان می توانند عکس های مورد نظر را با گوشی هوشمند داخل نرم­افزار اینستاگرام و در صفحه شخصی خود آپلود ­کنند و آنرا با هشتگ #artquran برچسب بزنند و همچنین در قسمت توضیحات نام عکاس را تا تاریخ اعلام اسامی برندگان، در پروفایل اشخاص قید نمایند و حذف نشود در غیر اینصورت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

وی افزود: هنرمندانی که پروفایلشان private می باشد نیز عکس­های خود را برای صفحه مخصوص این مسابقه و به دایرکت @artquran ارسال نمایند.

مدیر کمیته هنری و میراث فرهنگی نمایشگاه اشاره کرد: علاقمندانی که این نرم افزار را ندارند و یا گوشی هوشمند ندارند هم میتوانند توسط فرد دیگری که برنامه را نصب دارد عکسهای مورد نظر را به دایرکت ارسال نماید فقط کافیست در توضیحات عکس، نام عکاس رو صحیح قید کنند.

وی شرایط و مقرارت شرکت در مسابقه را اینگونه عنوان کرد:-شرکت در مسابقه محدودیت سنی نداشته و برای عموم آزاد است.

- محدودیتی برای تعداد عکس توسط افراد وجود ندارد و هر نفر می­تواند چند عکس مختلف را منتشر کند.

- هر متقاضی برای شرکت در مسابقه باید در مرحله اول عضو صفحه artquran در اینستاگرام شود و artquran را در عکس‌های مورد نظر به عنوان یک شخص تگ کند.

- ذکر عبارت artquran# و @artquran در قسمت توضیحات هر عکس الزامی است.

- ارسال موقعیت عکس و همچنین ارایه مشخصات شرکت‌کننده (نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل) الزامی می­باشد.

- تصاوير باید توسط خود شما گرفته شود. عکس­های دانلودی از اینترنت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

- ویرایش عکس­ها تنها از طریق فیلترهای اینستاگرام قابل پذیرش خواهد بود.

- عکس ها باید با تلفن همراه یا تبلت گرفته شده باشد و عکس­هایی که با دوربین عکاسی تهیه شده در مسابقه شرکت داده نمی شود.

- شرکت در مسابقه عکاسی، تنها از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام امکان پذیر خواهد بود و عکسهای ارسالی با سایر روش­ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شرکت در مسابقه و ارسال عکس پس از زمان اشاره شده مورد قبول نخواهد بود.

- شرکت در مسابقه و ارسال عکس به منزله پذیرش کلیه قوانین مسابقه می­ باشد.



ثابت در پایان افزود: عکس­های ارسالی توسط گروه داوری، انتخاب و برگزیدگان معرفی خواهند شد. علاقمندان برای شرکت می توانند آثار خود را تا ساعت ۲۴ روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ارسال نمایند به ۱۴ نفر برتر جوایزی اهدا خواهد شد.