ضرورت حضور نیروهای متخصص بومی کیش در عرصه مدیریت شهری

حامد مولانا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در تصمیم سازی ها که طبعاء موجبات تبدیل تهدیدات به فرصت و شکوفایی اقتصادی کشور با تکیه به قدرت درون زا فراهم خواهد ساخت، اظهارداشت: همکاران بنده و منتخبان مردم در شورای شهر جزیره کیش بدنبال طراحی مدلی برای گسترش خدمت رسانی به کیشوندان و مشق مردم سالاری دینی هستند.باید بتوانیم مدلی بومی طراحی کنیم که مردم در کنار نهادهای حاکمیتی و اجرایی به حداکثر نقش آفرینی بپردازند.

عضو شورای شهر کیش با بیان تشریح برنامه های آینده شورا افزود: همه از نیازهای نامحدود و منابع محدود آگاهیم و من بخوبی محدودیت های قانونی یا بعضا غیر قانونی و فرا قانونی در جزیره کیش را می شناسیم، پس آمده ایم در فضایی دوستانه و با کمک تمامی کنشگران عرصه اجتماعی بتوانیم گوش شنوایی برای دغدغه های مردم و کیشوندان باشیم.

وی بیان کرد: امیدوارم در سطحی دیگر و متفاوت بتوانیم با همکاری شورای شهر کیش به سطحی از تعالی دستیابیم، تا با احصاء مشکلات مردم و بررسی راه حل های ممکنه و ارائه پیشنهاد به مسئولان گام کوچکی در میان مدت برای اصلاح امور برداریم و با ایجاد مسیر گفتگو بین مردم و مسئولان کیش و انتقال مسئولانه دغدغه های مردم در کنار پیاده سازی نظام جامع پیشنهادات خود را ارائه بدهیم.

مولانا در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که برای تحقق برنامه ها و اهدافتان چه اقداماتی را مدنظر دارید، گفت: باید صراحتا بگویم ساکنان جزیره کیش از جمله نخبگان و نیروهای تحصیل کرده ایران اسلامی هستند اگر ما در شورا می توانیم تنها 50 درصد این انرژی پتانسیل را به انرژی جنبشی و فعال تبدیل کنیم، استفاده از مشورت رایگان نخبگان و شنیدن دغدغه های آنان نه تنها به افزایش افق دید تصمیم سازان کمک می کند بلکه ضمن مشق مردم سالاری دینی به تحکیم پایه های نظام نیز کمک می کند. به تجربه می دانیم هیچکس دایه دلسوز تر از مادر نیست پس بیائیم برای اداره شهرمان از شهروندان نظر بخواهیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری که ارزیابی شما از نقش سازمان منطقه آزاد کیش چیست نیز بیان داشت: قانونا سازمان منطقه آزاد نماینده عالی دولت در مناطق آزاد است. ممکن است شخصا خواهان حضور وسیع تر مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازیها در جزیره کیش باشم، اما باید با پرهیز از تقابل از توان و قدرت سازمان در اداره بهتر کیش استفاده شود، مسلما با تعامل و هم افزایی با سازمان منطقه آزاد کیش است که بهتر می توان از خواسته های مردم دفاع کرد.

عضو شورای شهر کیش در ادامه افزود: تدوین مدلی اثر بخش از همکاری سازنده در بستر فعلی قانون می تواند کمک حال مردمی باشد که بخوبی شاهد نواقص و قدردان زحمات هستند. باید به توان مردم ایمان بیاوریم.