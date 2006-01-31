توليدات صنايع شوينده و بهداشتي امسال به مرز يك ميليون تن مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عباس وطن پروردر يازدهمين همايش بين المللي صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي گفت: اين صنعت در كشورسابقه طولاني دارد و از جايگاه بالايي برخوردار مي باشد.

وي افزود: پيش بيني مي شود ميزان توليد كارخانه هاي توليدي صنايع شوينده و بهداشتي امسال از مرز 950 هزار تن فراتر رود.

عضو هيات مديره تعاوني توليد كنندگان فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي تصريح كرد: درحال حاضرتوليد سرانه روزانه كارخانه هاي صنايع شوينده و بهداشتي 3 هزار تن مي باشد كه هيچ صنعتي در كشوراين حجم از جامعه را نمي تواند تحت پوشش قرار دهد.

وي با اشاره به مشكلات موجود در اين صنعت خاطر نشان كرد: هيچ كدام از مسوولين كشوري نگاه كلاني به مشكلات پيش روي اين صنعت ندارند.

وطن پروربا اشاره به قيمت پودررختشويي گفت: تا كنون پس از گذشت 11 ماه از سالجاري هنوزقيمت آن تعريف نشده است.

به گفته وي، رانت موجود در صنعت پودررختشويي مشخص نيست و اين صنعت 20 سال است كه گرفتار اين رانت شده است.

وي افزود: رهايي صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي نيازمند انسجام تمام تشكلهاي صنعتي است و بايد از صنعت داخلي حمايت جدي صورت گيرد.