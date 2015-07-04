بررسی حذف نمره افتاده از کارنامه دانشجویان ارشد

دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه شورای معاونان آموزشی منطقه چهار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: محور جلسه که با حضور دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم و دکتر نیلی احمد آبادی- رئیس دانشگاه تهران برگزار شد، درباره واگذاری اختیارات به ویژه واگذاری اختیارات برنامه ریزی آموزشی درسی به دانشگاه‌های بزرگ بود.

وی محور بعدی جلسه را مباحث مربوط به آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته اعلام کرد که در حال حاضر در وزارت علوم بازنگری می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران درباره مهمترین موارد آموزشی که در این بازنگری صورت گرفته اصلاح و تغییر یافته است، گفت: هنوز بازنگری آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به اتمام نرسیده و نهایی نشده و بیشتر در حد پیشنهاد است. بعد از نهایی شدن، از سوی وزارت علوم تصویب و ابلاغ خواهد شد.

قمصری افزود: از موارد مهمی که در این جلسه مطرح شد، می توان به سقف و کف واحدها، میانگین نمرات، احتساب نمره پایان نامه در میانگین کل و حذف نمرات دروس افتاده از کارنامه اشاره کرد که اگر تصویب شوند آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه فعلی تغییرات زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: درحال حاضر بیشتر پیش نویس آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته آماده و نظرات دانشگاه های استان تهران نیز جمع بندی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران درباره روند برگزاری این جلسات نیز گفت: براساس تقسیم بندی وزارت علوم، دانشگاه‌های تهران و البرز جزء منطقه ۴ وزارت علوم تقسیم بندی شده‌اند و معاون آموزشی دانشگاه تهران دبیر این منطقه است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: برهمین اساس هر یک‌ماه یکبار جلسه برگزار خواهد شد و جلسه بعدی با محوریت موضوع «دانشجوی دکتری پژوهش محور» مردادماه برگزار می شود.

قمصری افزود: برخی از دانشگاه ها از اساس مخالف این مدل پذیرش دانشجو هستند که در جلسه بعدی شورای معاونان آموزشی منطقه ۴ این موضوع بررسی می شود.