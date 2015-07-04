وزارت دفاع همواره رقیبی آماده به کار و هوشیار به نام دشمن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در همایش «نظام توسعه قابلیت های مدیریتی وزارت دفاع»، به طرح مسائل و موضوعاتی در قالب توسعه مدیریت انسانی وزارت دفاع پرداخت.

وزیر دفاع در این همایش با بیان اینکه مدیری موفق است که توانسته باشد جانشین بهتر از خود را پرورش دهد، گفت: زمانی من به کار در وزارت دفاع افتخار می کنم، که وقتی به من ‌گفتند وزیری به جای خود معرفی کن بتوانم ۳۰ نفر از افراد شایسته سازمان را که در یک نظام هماهنگ پرورش یافته‌اند، به عنوان وزیر معرفی کنم.

دهقان با تشریح اینکه وزارت دفاع یک بنگاه اقتصادی برای تولید و رقابت تجاری نیست، اظهار داشت: وزارت دفاع سازمانی است که همواره رقیبی آماده به کار و هوشیار به نام دشمن دارد، این دشمن هیچ گاه چشم بر هم نخواهد گذاشت و هیچگاه فارغ از اینکه در درون سازمان چه می‌گذرد نیست و این دشمن همواره به دنبال ایجاد شرایطی برای غافلگیر و تسلیم کردن طرف مقابل است.

وی تصریح کرد: البته در نقطه مقابل، ما نیز پرتوان و بصیر به دنبال غافلگیر کردن دشمن هستیم و می‌گوییم‌ از چنان توانایی و قوت ذهنی برخورداریم که می‌توانیم با ظرفیت‌های از قوه به فعل درآمده و با حس و درک برآمده از یک بینش عمیق، بر دشمن چیره شویم.

وزیر دفاع با اشاره به بحث جانشین‌پروری به عنوان یکی از نتایج طرح «توسعه قابلیت‌های مدیریتی» ادامه داد: بحث جانشین‌پروری به معنای تعالی سازمان است و نه هشدار به مدیری که بیشتر احساس وظیفه کند؛ بنابراین مدیری موفق است، که بتواند تعداد قابل توجهی نیروی با کیفیت همانند خود تربیت کند و اگر ما دغدغه سازمان را داشته باشیم و سازمان و خود را جزئی از یکدیگر بدانیم، نسبت به تربیت کارکنان و ایجاد شرایط برای ساخته شدن افراد نگرانی نداریم.

دهقان با بیان اینکه جانشین‌پروری نه به معنای جایگزینی بلکه به معنای توسعه توان مدیریتی وزارت دفاع در همه ابعاد و اضلاع است، ادامه داد: تحقق توسعه توان مدیریتی وزارت دفاع یعنی یک ذهنیت واحد‌ و یک مجموعه مهارت‌هایی که سازمان را به عنوان کل واحد در مسیر حرکتش به طور طبیعی هدایت کند و هر روز هم‌نوزایی داشته باشد و هیچ گاه در گذشته خودش توقف نکرده و بازگشتی به گذشته نیز نداشته باشد.

وزیر دفاع با بیان شرایط مطلوب مورد نظرسازمان گفت: زمانی شرایط مفیدی است که همواره سکویی برای پرش و پرواز به آینده را در اختیار داشته باشیم‌ یعنی همه عوامل شکل‌دهنده سازمان این ظرفیت را داشته باشند که لازمه به وجود آمدن این وضعیت در سازمان، پذیرش خود به عنوان جزئی از سازمان و همچنین پذیرش سازمان به عنوان جزئی از خود است. ‌

وی با اشاره به نامه امیرالمؤمنین(ع) خطاب به محمد حنفیه در جنگ جمل که فرمودند: «اگر كوه‌ها از جا كنده شود تو از جايت تكان نخور، دندان‌هايت را بهم بفشار و كاسه‌ سرت را به خدا بسپار. قدم‌هايت را بر زمين بكوب، آخر سپاه را چشم‌انداز خود ساز و چشمت را نيم باز قرار ده، و بدان كه پيروزی از جانب خداوند سبحان است.» ادامه داد و گفت: شرایط مطلوب مد نظر سازمان زمانی محقق می‌شود که انسان‌هایی با توان و قابلیت، با همت بلند و روشن، با اراده مستحکم و مقتدر و با عزمی راسخ و الهی در یک مسیر، برای رسیدن به اهداف بلند و رفیع سازمان، پرورش یابند.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: ما در سازمان علاقه ‌مند به پرسشگری بدون نگرانی هستیم اما این پرسشگری دریچه‌ای برای رسیدن به مشکلی که مسئله مهم سازمان است باشد، لذا مدیران باید پرسشگران خوبی باشند تا بتوانند پاسخ‌های خوبی را از سازمان خود بشنوند و اگر سازمانی این مسئله را به خوبی پیاده و به کار بندد می‌تواند به رشد فزاینده و تعالی ‌دست پیدا کند.