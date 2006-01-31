پرونده هسته اي ايران در مرحله "زورآزمايي" قرار دارد / با رايزني هاي ديپلماتيك مي توان جلسه شوراي حكام را به تعويق انداخت / غرب قصد دارد ايران را به نقطه "تسليم شديد" برساند

دكتر يوسف مولايي، استاد حقوق دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص آخرين وضعيت موضوع هسته اي گفت: بحث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هنوز اجرايي و عملياتي نشده است، الان بحران هسته اي ايران و غرب در حد " زور آزمايي" است و بيانيه اي كه شب گذشته صادر شد، يك " هشدار" به ايران بود.

وي هدف از صدور اين بيانيه اين بود كه به ايران بگويند روي چند دستگي و اختلاف اعضاي دائم شوراي امنيت حساب باز نكند.

بحث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هنوز اجرايي و عملياتي نشده است، الان بحران هسته اي ايران و غرب در حد " زور آزمايي" است.

مولايي تصريح كرد: غرب مي خواهد تا قبل از اجلاس شوراي حكام، ايران را منفعل كند و باعث شود ايران رفتار مورد نظر آنها را در پيش بگيرد و تحقيقات و غني سازي را متوقف كند.

اين استاد دانشگاه و صاحبنظر امور بين الملل گفت: پرونده هسته اي به سمت راديكالي شدن پيش مي رود، در فاز راديكالي ديگر امكان مصالحه و معامله وجود ندارد.

مولايي گفت: بايد از فرصت هايي كه داريم به خوبي استفاده كنيم، مصالحه و توافق در شرايطي كه اجماع جهاني كامل شود و پرونده در موضع راديكالي باشد، بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود.

وي با ذكر اين مطلب كه " غرب قصد دارد ايران را به نقطه "تسليم شديد" برساند ، گفت: امكان اينكه جلسه آتي شوراي حكام، با رايزني ها و استفاده از ديپلماسي به تعويق بيفتد، وجود دارد.