اولين "همايش فلسفه آنلاين" برگزار مي شود

به گزالرش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پاره اي از فلسفه پژوهان مطرح در اين همايش حضور به هم مي رسانند.

استفان استيچ، جاناتان كيوانويگ، جان مارتين فيشر، الفرد مل، جوليا دريور، گراهام پريست، تاماس هوركا، ديويد چالمرز ، سوسن سيگل و نيل لويي از جمله اين فلسفه پژوهان هستند.

ديويد چالمرز فيلسوف جوان اما معروف و تأثيرگذار استراليايي هم كه يك مركز علوم شناختي را در دانشگاه ملي استراليا سرپرستي مي كند در اين همايش مقاله اي را با عنوان " احتمال و گزاره ها" ارائه مي كند.

علاقمندان براي كسب اطلاع بيشتر در اين زمينه مي توانتد به آدرس اينترنتي : http://experimentalphilosophy.typepad.com/online_philosophy_confere/

مراجعه كنند.

