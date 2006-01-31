۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۲۵

7700 اثر در بيست و سومين دوره كتاب سال داوري شد

با پايان مرحله دوم داوري بيست و سومين دوره كتاب سال ، برگزيدگان اين دوره ، دوشنبه هفدهم بهمن ماه در سه رشته تاليف ، تصحيح و ترجمه معرفي مي شوند .

به گزارش مهر، در اين دوره 7767 كتاب در رشته هاي كليات، فلسفه، روانشناسي ، دين ، علوم اجتماعي ، زبان، علوم خاص، علوم كاربردي، هنر ، ادبيات ، تاريخ و جغرافيا و گروه كودك و نوجوان توسط 650 داور مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت كه از اين تعداد612 اثر به مرحله دوم داوري راه پيدا كردند .

بنابراين گزارش در اين مراسم كه با شركت اهل قلم و اصحاب فرهنگ و علم و ادب برپا مي شود ، كتابهاي برگزيده سال در رشته هاي مختلف از ايران و ساير كشورها معرفي و از پديدآورندگان آنها با حضور رئيس جمهور تقدير و تجليل به عمل خواهد آمد .

همزمان با مراسم جايزه كتاب سال ، سيزدهمين دوره اعطاي جايزه جهاني كتاب سال با معرفي برگزيدگان دردو حوزه مطالعات اسلامي و مطالعات ايراني درتالاروحدت برگزار خواهد شد.

 

