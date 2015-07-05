حسین برون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسیدگی و بهسازی قبور شهدای دفاع مقدس از اهداف این سازمان است، اضافه کرد: از روز اول انتصاب خود در این مسئولیت، کار رسیدگی، ترمیم و بهسازی مزار شهدای مدفون در بهشت‌آباد اهواز را در اولویت اقدامات خود قرار دادم.

برون تصریح کرد: در این راستا با توجه به اینکه مزار و محوطه پیرامون مزار سردار شهید علی هاشمی شرایط مناسبی نداشت کار ترمیم و بهسازی مزار این شهید ارزشمند با سرعت خوبی آغاز شد.

وی، اعتبار هزینه شده در این خصوص را بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی سازمان آرامستان شهرداری اهواز عنوان کرد و گفت: این پروژه با همت مجموعه کارکنان سازمان آرامستان در مدت سه روز به پایان رسید که طی آن عملیات بتن‌ریزی، شن‌ریزی، پاک‌سازی محوطه مزار، رنگ‌آمیزی، دیوارکشی و فنس کشی اطراف مزار و نصب سنگ مرمر ۱۲ رنگ مزار انجام پذیرفت.

برون یادآور شد: در این پروژه مزار شهید بهمنی، شهید نریمی و شهیدکاهکش سه همرزم شهید علی هاشمی نیز مورد ترمیم و بهسازی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: تکریم و تعظیم از مقام شامخ شھدا یک وظیفه و ضرورت غیر قابل‌انکار است و شھدا با تأسی از اعمال و رفتار امام حسین(ع) درس فداکاری، وفاداری، از خود گذشتگی، شجاعت، شھامت و صداقت به ما آموختند.

مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری اهواز افزود: با توجه به مقام شامخ شھدا، طرح رسیدگی به قطعات شھدا با جدیت در حال پیگیری است و پروژه بهسازی و ترمیم معابر قطعات شهدای در بهشت‌آباد اهواز تداوم خواهد یافت.

به دنبال کشف و شناسایی پیکر مطهر شهید علی هاشمی از منطقه عمومی هورالهویزه (جزیره مجنون)، پیکر مطهر این شهید صبح دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، از محل حسینیه عاشقان ثارالله اهواز بر دوش مردم تشییع خواهد شد. نیروهای کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح پیکر سردار علی هاشمی را بعد از ۲۲سال کشف و شناسایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۴۰، کودکی درشهر اهواز چشم به جهان گشود که نامش را علی نهادند. کودکی او مصادف با دوران سیاه ستم‌شاهی بود، و علی هاشمی از همان زمان با افکار روشن اسلام پیوندی عاشقانه یافت.

شهید هاشمی پس از پیروزی انقلاب با تکیه بر مطالعات عمیق و آگاهی‌های دینی خود در بحث‌های گروهک‌های مختلف شرکت کرده و با بحث‌های منطقی آنان را به تسلیم در برابر اسلام وا می‌داشت. وی از همان زمان ابتدا عاشق و دلباخته امام (ره) و پیشتاز مبارزه بود و به همین دلیل به قصد خدمت به نظام وارد کمیته انقلاب شد و سپس به همراه حسین علم الهدی، آقایی و... و. برای تشکیل بسیج و سپاه تلاش‌های بسیاری کرد.

زندگی در جنگ، مرحله نوینی از دوران پرتلاطم حضور علی هاشمی در دنیای خاکی بود. اوج ایثار و رشادت او در شناسایی‌هایش نمایان بود، آن چنان‌که تمام طرح‌های عملیاتی‌اش را با تعداد اندکی نیرو با موفقیت به انجام می‌رساند. با گسترش محورهای عملیاتی، شهید هاشمی تیپ ۳۷ نور را در محور حمیدیه تشکیل داد و پس از عملیات بیت‌المقدس، توانست سپاه بستان و هویزه را تشکیل دهد. ایجاد پاسگاه‌های مرزی و مسئولیت پدافندی کل منطقه از فعالیت‌های دیگر او بود.

وی پس از تشکیل قرارگاه «نصرت» و ارائه طرح کلی عملیات خیبر و بدر، مسئولیت سپاه ششم امام جعفر صادق (ع) را عهده‌دار شد که حاصل آن سازمان‌دهی ۱۳ یگان رزمی و پشتیبانی در استان خوزستان بود و شاید به همین دلیل او را سردار هور نامیدند.

سرانجام قرارگاه نصرت در محاصره دشمن قرار گرفت و تعدادی از نیروهای اسلام به اسارت نیروهای بعثی درآمدند و علی هاشمی چهره محبوب و خندان عرصه‌های عشق و ایمان سرانجام به آسمان پیوست و نامش ستاره درخشانی شد بر تاریک تاریخ ملت ایران تا نسل فردای ایران راه درست زیستن را از او بیاموزند.