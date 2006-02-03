مجلس امتياز بندي پرداخت حقوق را از لايحه مديريت خدمات كشوري حذف مي كند

محمد حسين فرهنگي در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي "مهر" ، افزود : تغييرات در لايحه لايحه مديريت خدمات كشوري، از عدد مبنا تا انواع فوق العاده ها و تعريف رابطه بين آنها در حال انجام است وهم اكنون در انتظار نتايج به دست آمده هستيم .

وي در ادامه اظهار داشت : در لايحه بودجه اي كه دولت به مجلس ارائه كرده ،‌ مبناي جديدي براي پرداختهاي دولت به شاغلان وجود دارد كه بر اساس امتياز بندي براي شغل شاغلان طراحي شده است .

عضو كميته اجرايي نظام هماهنگ پرداخت مجلس در خصوص مبناي امتياز بندي در پرداخت حقوق شاغلان ، گفت : تا كنون كميته مذكور بر روي روش امتيازبندي در پرداخت حقوق شاغلان ( بر اساس لايحه دولت ) و همچنين اصلاح نظام هماهنگ پرداخت بررسي هاي كارشناسي را انجام داده و به جمع بندي نهايي در اين زمينه رسيده است .

نماينده مردم تبريز ادامه داد : پس از جمع بنديهاي نهايي مقرر شد كه بدون در نظر گرفتن مبناي امتياز بندي ، تغييرات اساسي روي اين قسمت از لايحه انجام شود و به طور كلي روش امتياز بندي حذف شود ، مگر در مواردي خاص كه نياز به امتياز بندي در پرداختها باشد.

عضو كميسيون حقوقي مجلس با بيان اين كه روش امتياز بندي در پرداختها داراي اشكالات اساسي است ، اظهار داشت : اجراي اين روش طولاني و زمان بر خواهد بود و مستلزم اظهار نظرهاي بسياري از اشخاص مي باشد .

فرهنگي از ديگر معايب عمده روش مذكور را به وجود آ‌مدن مبنايي جديد در ايجاد تبعيض و تفاوت در جامعه دانست .

وي در ادامه در مورد نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان تاكيد كرد : از نظر مجلس بحث اضافه شدن بازنشستگان به طرح نظام هماهنگ پرداخت جدي است و كميته مربوطه در مجلس ، تمام تلاش خود را دراين زمينه ( نظام هماهنگ پرداخت شاغلان وبازنشستگان ) به كار گرفته است .