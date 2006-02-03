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۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۲

عضو كميته نظام هماهنگ پرداخت حقوق در مجلس:

مجلس امتياز بندي پرداخت حقوق را از لايحه مديريت خدمات كشوري حذف مي كند

مجلس امتياز بندي پرداخت حقوق را از لايحه مديريت خدمات كشوري حذف مي كند

عضو كميته نظام هماهنگ پرداخت حقوق در مجلس با تاكيد بر تصميم نمايندگان براي ايجاد تحولات اساسي در لايحه پرداخت حقوق كارمندان و اضافه شدن بازنشستگان به قانون در حال تصويب نظام هماهنگ پرداخت ، گفت : با توجه به اشكالات روش امتياز بندي در پرداخت حقوق كاركنان دولت (بر اساس لايحه دولت) ، مجلس اين بخش از لايحه را به تصويب نمي رساند .

محمد حسين فرهنگي در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي "مهر" ، افزود : تغييرات در لايحه لايحه مديريت خدمات كشوري، از عدد مبنا تا انواع فوق العاده ها و تعريف رابطه بين آنها در حال انجام است وهم اكنون در انتظار نتايج به دست آمده هستيم .

وي در ادامه اظهار داشت : در لايحه بودجه اي كه دولت به مجلس ارائه كرده ،‌ مبناي جديدي براي پرداختهاي دولت به شاغلان وجود دارد كه بر اساس امتياز بندي براي شغل شاغلان طراحي شده است .

عضو كميته اجرايي نظام هماهنگ پرداخت مجلس در خصوص مبناي امتياز بندي در پرداخت حقوق شاغلان ، گفت : تا كنون كميته مذكور بر روي روش امتيازبندي در پرداخت حقوق شاغلان ( بر اساس لايحه دولت ) و همچنين اصلاح نظام هماهنگ پرداخت بررسي هاي كارشناسي را انجام داده و به جمع بندي نهايي در اين زمينه رسيده است .

نماينده مردم تبريز ادامه داد : پس از جمع بنديهاي نهايي مقرر شد كه بدون در نظر گرفتن مبناي امتياز بندي ، تغييرات اساسي روي اين قسمت از لايحه انجام شود و به طور كلي روش امتياز بندي حذف شود ، مگر در مواردي خاص كه نياز به امتياز بندي در پرداختها باشد.

عضو كميسيون حقوقي مجلس با بيان اين كه  روش امتياز بندي در پرداختها داراي اشكالات اساسي است ، اظهار داشت : اجراي اين روش طولاني و زمان بر خواهد بود و مستلزم اظهار نظرهاي بسياري از اشخاص مي باشد .

 فرهنگي از ديگر معايب عمده  روش مذكور را به وجود آ‌مدن مبنايي جديد در ايجاد تبعيض و تفاوت در جامعه دانست . 

وي در ادامه در مورد نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان تاكيد كرد : از نظر مجلس بحث اضافه شدن بازنشستگان به طرح نظام هماهنگ پرداخت جدي است  و كميته مربوطه در مجلس ، تمام تلاش خود را دراين زمينه ( نظام هماهنگ پرداخت شاغلان وبازنشستگان ) به كار گرفته است .

 

کد مطلب 285077

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