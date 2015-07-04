احداث خانه و مدرسه تخصصی کاراته در البرز

محمد اکرمی در گفتگو با مهر در خصوص عملکرد هیئت کاراته استان، اظهار کرد: انتخاب سه دوره متوالی البرز به عنوان هیئت استانی برتر کشور از سوی فدراسیون در چهار سال اخیر نشان از جایگاه بالای این استان در کشور دارد.

وی اولویت قراردادن آموزش در این هیئت ورزشی را عامل اصلی موفقیت و رشد کاراته البرز در کشور دانست و گفت: هیئت کاراته استان البرز هیچگاه از موضوع آموزش مربیان و داوران غافل نشده است و همواره با برگزاری دوره های بازآموزی و استاژهای فنی سعی کرده است علم روز و قوانین و روش های آموزشی جدید را به مجموعه فعالان البرز انتقال دهد.

اکرمی در ادامه با ابراز خوشحالی از رویکرد مثبت این هیئت، گفت: رویکرد مناسب این هیئت باعث شده که البرز در رتبه نخست کشور قرار بگیرد.

رئیس هیئت کاراته استان البرز به اهداف این هیئت ورزشی در دوره جدید فعالیت ها اشاره کرد و گفت: احداث خانه کاراته البرز یکی از اهداف مهم این هیئت محسوب می شود. در این خصوص زمینی در مجموعه ورزشی بعثت مدنظر است و اداره کل ورزش البرز و فدراسیون پیگیر جذب اعتبار لازم برای احداث آن هستند.

وی در ادامه یکی دیگر از اهداف هیئت کاراته استان را راه اندازی مدرسه کاراته عنوان کرد و گفت: برای تحقق این مهم در حال رایزنی با فدراسیون هستیم تا مجوزهای لازم را اخذ کنیم.

وی در پایان گفت: کاراته البرز راه خود را پیداکرده و فکر می کنم تا مدت ها استانی نتواند به جایگاه این استان در کشور خدشه ای وارد کند.