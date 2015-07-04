به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از صبح امروز شنبه نوزدهمین جلسه تمرین خود را در ورزشگاه درفشی‌فر آغاز کرد. در این تمرین کار با توپ در دستور کار قرار دارد و برانکو ترکیبی از تمرینات تکنیکی، تاکتیکی و بدنی را برای صبح امروز شنبه تدارک دیده است که سرخپوشان در حال انجام آن هستند.

همچنین از تمرین صبح امروز، مهدی طارمی و رضا خالقی‌فر نیز به جمع سرخپوشان ملحق شدند و تعداد نفرات در تمرین به ۲۱ نفر رسید.

از این تعداد، ۱۶ بازیکن که عبارتند از؛ سوشا مکانی، احمد نورالهی، محسن بنگر، مرتضی قدیمی‌پور، علی علیپور، بابک حاتمی، مهرداد کفشگری، میلاد کمندانی، کمال کامیابی‌نیا، رامین رضائیان، هادی نوروزی، علیرضا نورمحمدی، فرشاد احمدزاده، رضا خالقی‌فر، امید عالیشاه و مهدی طارمی، نفراتی هستند که حضورشان قطعی است.

همچنین فرشاد قاسمی، امیرحسین مدنی، صادق اسکندری، محمد رحمتی و از امروز یک دروازه‌بان تستی در تمرینات حضور دارند. قرار است در روزهای آینده دروازه‌بان‌های دیگری هم برای بررسی توسط کادر فنی در تمرینات حاضر شوند.

پیش از شروع تمرین امروز، سرخپوشان میزبان تیم جوانان پرسپولیس نیشاور هم بودند که این جوانان بویژه مورد استقبال برانکو و همکارانش قرار گرفتند و پس از گرفتن عکس یادگاری محل تمرین را ترک کردند تا سرخپوشان کار خود را آغاز کنند.