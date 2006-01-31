تركمنستان 2.3 ميليون تن نفت از درياي خزر برداشت كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از خبرگزاري تركمنستان، ميزان توليد نفت شركتهاي خارجي طرف قرارداد تركمنستان از درياي خزر در سال 2005 نسبت به سال 2004 بيش از 30 درصد افزايش يافت.

براساس اين گزارش، توليد نفت در حوزه تركمنستان در درياي خزر هم اكنون در اختيار دو شركت دراگون اويل (انگليس و عربستان) و شركت انگليسي بورن انرژي است.

شركت دراگون در سال 2005 مجموعا 940 هزار تن نفت از حوزه نفتي تركمنستان برداشت كرد كه متوسط روزانه آن از 2 هزار و 700 تن فراتر مي رود.

اين شركت قصد دارد با بهره برداري از 8 چاه جديد و سرمايه گذاري 280 ميليون دلاري تا سال 2010 ظرفيت توليد را به 2.5 ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

شركت بورن انرژي نيز در سال 2005 حدود 950 هزار تن نفت توليد كرد كه متوسط روزانه آن 2 هزار و 600 تن مي شود.

بر اساس اعلام وزارت نفت و انرژي تركمنستان اين كشور از سال 1996 تاكنون 1.2 ميليارد دلار براي توسعه حوزه هاي نفتي خود سرمايه گذاري كرده است.

اين گزارش مي افزايد، پيش بيني مي شود با سرمايه گذاري يك ميليارد دلاري ظرفيت توليد نفت تركمنستان در سال 2006 به 3 ميليون تن افزايش يابد.